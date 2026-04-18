Arnaldi, nuovo coach? Inizia la collaborazione con Fabio Colangelo

Il 2026, sino ad ora, è stato un vero tormento per Matteo Arnaldi. Gli infortuni dell’altr’anno hanno minato anche la prima parte della stagione corrente, e le vittorie raccolte sfiorano appena quota 2. Peraltro, entrambe collezionate nei tabelloni di qualificazione. Anche l’innesto nel team del sanremese di Marcel Du Coudray – a fine 2025 – non ha sortito gli effetti sperati, e così, a pochi giorni dal Mutua Madrid Open, Matteo Arnaldi ha deciso di cambiare rotta. Come anticipato da Tennis Italiano, sarà Fabio Colangelo – ex coach di Sonego – a sedere nel box del numero 105 del ranking. Il sodalizio dovrebbe prender vita dalla tappa madrilena, dove scatteranno un paio di settimane di prova. Poi, insieme, i due valuteranno se proseguire o meno la partnership.

Colangelo andrà in soccorso di Arnaldi in un torneo cruciale, nel quale, la scorsa stagione, collezionò il miglior risultato stagionale: quarti di finale. L’attuale situazione dell’azzurro lo vede difficilmente in grado di replicare lo stesso risultato, ma limitare i danni – così da non aggravare ancor di più la situazione ranking – sarebbe già un primo passo importante per questa (quasi) seconda metà di 2026.