ATP Monaco: c’è Shelton tra Cobolli e il titolo. Molcan saluta a testa alta

[2] B. Shelton b. [Q] A. Molcan 6-3 6-4

Ben Shelton batte con il punteggio di 6-3 6-4 Alex Molcan e raggiunge Flavio Cobolli nella finale dell’ATP 500 di Monaco.

Lo statunitense approda per la settima volta alla partita decisiva e proverà a vincere il quinto titolo ATP. Dodici mesi fa, è stato sconfitto a un passo dal successo da Alexander Zverev. Cobolli ha negato il remake della finale del 2025 con una prestazione impeccabile. L’azzurro è sotto per 3-2 nei precedenti con Shelton, ma ha vinto l’unico match disputato sulla terra, a Ginevra nel 2024.

Contro Molcan, a fare la differenza in favore di Ben sono i particolari, come dimostrano le statistiche. A parità di vincenti, 24, il numero 6 del mondo mette a referto un gratuito in meno, 22 contro i 21. Se anche le percentuali realizzative con la prima di servizio sono pressoché identiche, lo slovacco paga il solo 50% di punti portati a casa con la seconda, con cui Shelton, invece, fa 17 punti su 25.

Il tennista di Atlanta è tutt’altro che ineccepibile dal punto di vista della precisione e del cinismo, ma la prestazione odierna basta per sperare nel titolo.

Nonostante la sconfitta con Shelton, Molcan è protagonista di una cavalcata trionfale in quel di Monaco. Partito dalle qualificazioni, il numero 166 ATP – che con questo risultato si riporta in prossimità della top 100 – ha vinto cinque match tra tabellone cadetto e principale, lasciando per strada un solo set. Se i gravi infortuni rimanessero solo un brutto ricordo, il 28enne di Presov potrebbe ricostruirsi una carriera, che nel 2022 lo ha visto porre l’asticella del best ranking al numero 38 ATP.

Il match: i dettagli premiano Shelton. Molcan si arrende a un passo dalla finale

Nonostante le 160 posizioni che separano i protagonisti della seconda semifinale del BMW Open by Bitpanda, entrambi i set sono questione di dettagli.

In avvio di match, Molcan mette sotto pressione il servizio di Shelton. Lo slovacco non capitalizza una preziosa palla break nel terzo game ed è lui il primo a cedere la battuta. Sul 3-2 lo statunitense spreca tre occasioni di break, ma alla quarta possibilità piazza l’allungo, che si rivela decisivo. La seconda testa di serie si prende il parziale per 6-3.

Nel secondo set, Molcan rischia di perdere il servizio sull’1-1. Al termine di un gioco da 16 punti e tre palle break cancellate, Alex salva il turno di battuta. Tuttavia, le difficoltà in risposta permangono per il 28enne qualificato, che raramente si crea spiragli quando a servire è Shelton. Lo statunitense, allora, arma la risposta e, sul 4-4, si prende il break che gli vale la finale di Monaco, dove lo attende Flavio Cobolli. Ben pasticcia al momento di chiudere, ma il terzo match point è quello buono.