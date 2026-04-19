Le quote degli azzurri: nessun favorito tra Cobolli e Shelton. Equilibrio anche tra Vavassori e i numeri uno del seed

Anche senza Jannik Sinner, l’Italia si è incollata agli schermi per seguire la settimana da favola di Flavio Cobolli, che nella giornata di sabato ha collezionato la prima vittoria della carriera su top3. Dedicata alla scomparsa di un caro amico avvenuta soltanto pochi giorni fa. Tra Monaco di Baviera e Barcellona, il tricolore resta predominante. In Catalogna, nel tabellone di doppio, Andrea Vavassori – in coppia con Pierre-Hugues Herbert -, ha conquistato un posto nella finalissima. Soltanto Cash e Glasspool separano la coppia italo francese dal titolo.

Bet365 Goldbet Eurobet F. Cobolli – B. Shelton 1,91 – 1,91 1,85 – 1,85 1,91 – 1,87 Cash/Glasspool – Vavassori/Herbert 1,80 – 1,91 1,75 – 1,85 1,81 – 1,94

Servirà certamente un doppio device per seguire le due finali tricolore in contemporanea, oppure ve la caverete con uno zapping aggressivo – ma si rischia di diventar matti. Vavassori ed Herbert entreranno in campo alle 13, sulla prestigiosa Pista Rafa Nadal. Mentre Flavio Cobolli varcherà l’ingresso del centrale di Monaco di Baviera alle 13:30. Ma cosa dicono le quote?

Le quote delle due finali: equilibrio assoluto

In semifinale, nel BMW Open, il numero 16 del ranking ha fatto saltare il banco battendo Zverev per la prima volta, facendo un grande favore a tutti coloro che hanno puntato sulla sua vittoria, proposta a 5 da tutti i book. Oggi, la storia è ben diversa. Per i siti di scommesse, è parità assoluto – nel pronostico – tra l’azzurro e Ben Shelton. Bet365 propone a 1.91 il successo di entrambi, mentre su Golbet la quota è pari 1.85.

Discorso identico per Vavassori ed Herbert. La coppia italo-transalpina cerca il titolo contro le teste di serie numero uno del main draw iberico – Cash e Glasspool. Andrea li ha già sfidati già diverse volte, ma in coppia col fedelissimo Simone Bolelli, battendoli per 3 volte su 4. Ma con Pierre-Hugues sarà la prima volta. Il titolo di Vava e del francese è pagato soltanto 1.91 volte la posta, con una leggerissima percentuale di vittoria in più per gli avversari britannici, proposti a 1.80 su Bet365.