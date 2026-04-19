Novak Djokovic co-condurrà i Laureus Awards

Serata da showman per la leggenda Novak Djokovic. Il 24 volte Slam, che ha annunciato di non partecipare al masters 1000 di Madrid, rimarrà comunque per qualche giorno nella Capitale spagnola per co-presentare il prestigioso evento dei Laureus Awards. Nole si spoglierà dalle vesti di tennista per indossare quelle da conduttore, nella giornata di lunedì 20 aprile presso presso Palacio de Cibeles di Madrid. Il serbo salirà sul palco dei Laureus al fianco della famosissima sciatrice freestyle Eileen Gu, e della giornalista sportiva Amanda Davies.

Djokovic: “I Laureus Awards occupano un posto speciale nel mio cuore”

Sia Nole che Eileen, sono ex vincitori degli Awards. Djokovic ha addirittura eguagliato il record, vincendo per ben cinque volte il premio di sportivo dell’anno, mentre la sciatrice cinese è riuscita a scavalcare la concorrenza solo nel 2023. Come da regolamento dell’esclusivo evento dei Laureus, i vincitori vengono scelti dalla Laureus World Sports Academy, composta da 69 leggende dello sport. E nella 27esima edizione dell’evento, sarà proprio il pluricampione Slam a co-condurre lo show.

“I Laureus World Sports Awards occupano un posto speciale nel mio cuore – ha detto Novak -. Non celebrano solo l’eccellenza nello sport, ma anche il potere dello sport di fare la differenza. Nel corso degli anni ho avuto l’onore di ricevere cinque statuette Laureus. È sempre un’occasione unica per stare a contatto con atleti di altre discipline e incontrare gli eroi dello sport che compongono la Laureus World Sports Academy. L’anno scorso ho avuto il privilegio di consegnare a Mondo Duplantis il premio Laureus World Sportsman of the Year e questa volta sono lieto di presentare lo spettacolo insieme a Eileen, un’atleta straordinaria che comprende a sua volta lo scopo e la missione di Laureus”.