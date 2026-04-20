ATP Madrid, il percorso di Sinner: de Minaur o Rublev ai quarti. Shelton, Musetti o Fils in semifinale

Il tabellone principale del Mutua Madrid Masters è stato sorteggiato. Jannik Sinner guida il main draw da 96 giocatori del torneo combined spagnolo. Che non vedrà né Carlos Alcaraz né Novak Djokovic ai nastri di partenza. Il 24enne di Sesto Pusteria andrà a caccia del suo quinto titolo 1000 consecutivo – nessuno c’è mai riuscito nella storia –, nell’unico torneo Masters in cui non ha ancora mai raggiunto la semifinale. Per tagliare il traguardo dovrà superare a uno a uno i suoi sei avversari. Andiamo a scoprire chi potrebbero essere.

ATP Madrid: per Sinner Diallo al terzo turno. Paul, Norrie o Machac agli ottavi

Come ciascuna delle 32 teste di serie presenti in tabellone, il numero 1 al mondo avrà un bye al primo turno. All’esordio sfiderà poi un qualificato, mentre al terzo turno potrebbe incrociare per la prima volta su terra battuta Gabriel Diallo (32) o Federico Cinà, che esordirà con un qualificato o lucky loser dopo il ritiro di Draper che ha fatto scalare Michelsen tra le teste di serie. Con il canadese Sinner ha vinto l’unico precedente in due set (Cincinnati 2025). Mentre con il giovane azzurro non sono ancora andati in scena confronti diretti.

In caso di vittoria, con grande probabilità Sinner sfiderebbe agli ottavi lo statunitense Tommy Paul – con cui è avanti 4-1 nei precedenti; tra questi vanno citati i due scontri vinti sul rosso da Jannik, rimontando un set, a Madrid 2022 e Roma 2025 -, Cameron Norrie o Tomas Machac. Se con il britannico non si è ancora mai misurato, con il ceco l’azzurro ha un record di 4 vittorie e 0 sconfitte. Ma è giusto precisare che a Montecarlo, pochi giorni fa, Machac è stato l’unico a strappare un parziale a Sinner negli ultimi quattro tornei 1000.

ATP Madrid: Sinner nel quarto di de Minaur, poi Shelton in semifinale e Zverev all’ultimo atto

Dovesse superare indenne i suoi primi tre impegni, l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill potrebbe incrociare la sua vittima preferita ai quarti di finale: Alex de Minaur, contro cui ha vinto tutti e 13 i precedenti, compreso l’unico giocato sul mattone tritato (Madrid 2022). Se l’australiano non riuscirà a raggiungere il turno dei migliori otto, gli altri papabili avversari di Sinner a questo punto del torneo potrebbero essere Andrey Rublev, finalista recente a Barcellona, o Joao Fonseca. Con il russo Jannik è avanti 7-1 nei confronti diretti (3-0 sul rosso) conclusi senza un ritiro, mentre contro il brasiliano Sinner ha intascato l’unico precedente giocato a Indian Wells poche settimane fa.

In un’eventuale semifinale l’azzurro potrebbe affrontare per la prima volta sul rosso il campione del torneo di Monaco di Baviera, Ben Shelton, con cui ha perso in tre parziali il primo testa a testa (Shanghai 2023), ma che poi ha sconfitto nei successivi nove incroci senza mai perdere set (ne ha vinti 22 consecutivi). Oppure al penultimo atto ci potrebbe arrivare l’azzurro Lorenzo Musetti, mai vittorioso di un set contro Jannik nei tre precedenti, compreso l’unico sul rosso (Montecarlo 2023). Altri possibili avversari di Sinner in semifinale potrebbero essere il ceco Jiri Lehecka – 5-0 i testa a testa per l’azzurro, 2-0 su terra battuta, 11-0 il bilancio dei parziali in suo favore -, il monegasco Valentin Vacherot (mai sfidato prima), o il francese Arthur Fils, campione del torneo di Barcellona, che ha perso in due set l’unico precedente, molto datato (Montpellier 2023).

Riuscisse a qualificarsi per la finale, Sinner potrebbe sfidare Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev o Alexander Bublik nel match valevole per il titolo. Con il tedesco Jannik è avanti 9-4 negli scontri diretti – ha vinto gli ultimi 8 ed è avanti 2-1 in quelli giocati su terra battuta; con il canadese l’azzurro conduce 5-2 nei testa a testa – ha intascato gli ultimi 5, ma sono 1-1 nei precedenti sul rosso; con il russo Jannik è in vantaggio 9-7 nei precedenti – ha perso i primi 6, poi ha vinto 9 dei successivi 10 incroci, ma non si sono mai sfidati sul rosso; con il kazako Sinner è avanti 6-2 negli scontri diretti – ha vinto in tre set l’unico duello sul mattone tritato, al Roland Garros 2025.

ATP Madrid, il possibile percorso di Sinner