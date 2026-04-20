Djokovic, l’eternità in classifica: 860 settimane da top 5. Nessuno come lui

C’è un modo diverso di leggere i numeri, quando si parla di Novak Djokovic. Non come una somma in costante aggiornamento, ma semmai come una linea continua. La settimana che si apre segna la numero 860 in top 5 ATP, una soglia che sposta ancora più in là il concetto stesso di permanenza ai vertici. Non è solo il sorpasso ai danni di Roger Federer, fermo a 859, ma un dato che racconta un’altra cosa: l’abitudine a restare su quella vetta che è luogo naturale. Djokovic oggi è numero 4 del mondo e ci arriva con un calendario essenziale, quasi minimale, eppure sufficiente per restare lì.

Nel tennis, più che altrove, la continuità è la misura più severa perché si può vincere tanto, si può vincere tutto, ma restare lì è un’altra storia significa attraversare tornei, storie e generazioni di giocatori: ecco tutte queste cose Djokovic le fa da oltre quindici anni. Cambiano i rivali, cambiano i ritmi del circuito, i materiali e le superfici ma lui resta dov’è.

Oltre i record, una traiettoria ancora aperta per Djokovic

Il dato delle settimane in top 5 di Djokovic inserisce dentro un sistema di primati che ha già ridisegnato la storia recente del tennis: dalle 428 settimane da numero 1 del mondo alle permanenze record nelle prime quattro posizioni. Ma forse ciò che veramente colpisce, oggi, non è tanto l’accumulo quanto la prospettiva. Perché Djokovic non è un monumento immobile, ma un giocatore ancora in attività, ancora competitivo, ancora capace di aggiornare il proprio racconto, tanto per merito suo, quanto anche per la mancanza di solide alternative. Parliamo di un giocatore che senza Alcaraz e Sinner a 38 anni suonati, quasi 39, avrebbe potuto ancora vincere Slam, dopo averni vinti 24. Oltre ogni statistica che certifica ciò che è, non dobbiamo dimenticarci ciò che è stato e ciò che avrebbe potuto essere. E che per certi versi sarà. Ancora.