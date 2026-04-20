Alcaraz, l’infortunio al polso è un rebus: spunta il tutore e aumentano i dubbi

Il percorso di recupero di Carlos Alcaraz continua a essere monitorato con estrema attenzione, specialmente dopo gli ultimi aggiornamenti arrivati indirettamente dal web. Una foto pubblicata dall’account Instagram ‘Restaurante Los Chopos‘ ha mostrato il murciano in un momento di relax in quel di Alicante, ma a colpire gli appassionati è stata la presenza di un tutore rigido al polso destro. Sebbene l’immagine ritragga un Carlitos sorridente in abbigliamento casual, la scelta di stabilizzare l’articolazione conferma che il fastidio avvertito a Barcellona (nel match disputato e vinto contro Otto Virtanen) non è ancora del tutto smaltito, rendendo necessaria una protezione cautelativa durante le normali attività quotidiane.

Carlos Alcaraz no restaurante Los Chopos em Alicante.



(via loschopos_) pic.twitter.com/1jzwRuq87t — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) April 20, 2026

Valutazioni in corso per Roma e Parigi

Sulle reali possibilità di vedere lo spagnolo al Foro Italico vige al momento un comprensibile riserbo. Feliciano Lopez, direttore del torneo di Madrid, ha fatto eco alle preoccupazioni della stampa iberica, non escludendo tempi di rientro più lunghi del previsto. Sebbene non vi siano bollettini medici definitivi, la partecipazione agli Internazionali d’Italia (al via il 6 maggio) resta subordinata all’evoluzione del quadro clinico nei prossimi giorni. L’obiettivo primario del suo staff appare la salvaguardia del Roland Garros, cercando di evitare che una ripresa affrettata possa compromettere l’appuntamento Slam più importante della stagione rossa.

Le (possibili) implicazioni sul ranking e il confronto con Sinner

L’attuale stop forzato giunge in un momento cruciale per la difesa dei punti nel ranking ATP. Alcaraz si trova infatti a dover gestire una cambiale pesante, circa 3000 punti derivanti dai successi della passata stagione, proprio mentre Jannik Sinner ha consolidato la sua posizione di vertice. Senza la possibilità di difendere il terreno conquistato dodici mesi fa, la rincorsa alla posizione di numero uno del mondo subirebbe una battuta d’arresto, lasciando spazio all’azzurro per un allungo che potrebbe pesare sensibilmente sulle gerarchie dei prossimi mesi.

Tra impegni di gala e protocollo medico

Nonostante il polso protetto, l’agenda di Alcaraz prevede la partecipazione ai Laureus Sport Awards di Madrid (l’Oscar dello Sport che celebra i massimi esempi di talento, successo ed eccellenza sportiva a livello globale), dove contenderà proprio a Sinner il premio di atleta dell’anno. Sarà una parentesi mondana prima di riprendere il lavoro con i fisioterapisti. Per un tennista che fa delle rotazioni esasperate la propria arma principale, la piena funzionalità del polso destro è un elemento non negoziabile. La gestione del rientro sarà dunque improntata alla massima prudenza: solo la scomparsa totale del dolore permetterà all’attuale numero 2 del mondo di riprendere in mano la racchetta e sciogliere le riserve sulla sua partecipazione alla campagna parigina.