Hurkacz sceglie Gilles Cervara come nuovo coach. I due insieme già a Madrid

Hubert Hurkacz riparte da Gilles Cervara. Il tennista polacco, ex numero 6 del ranking ATP, ha scelto lo storico coach francese di Daniil Medvedev per tentare la scalata di una classifica che attualmente lo vede alla posizione 63.

Hubert Hurkacz wybrał nowego trenera ❗️



Jak udało nam się potwierdzić, został nim Francuz Gilles Cervara, który w przeszłości współpracował między innymi z Daniiłem Miedwiediewem. pic.twitter.com/1XUgfdyGTo — TVP SPORT (@sport_tvppl) April 20, 2026

Hubi è reduce da un 2025 avaro, chiuso anzitempo a giugno, per via di complicazioni a un ginocchio che lo hanno costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. Uno stop che lo ha visto uscire dalla top-50, nell’anno in cui avevo optato per una rivoluzione importante nel suo staff, con la scelta di assumere Nicolás Massú e Ivan Lendl per portare il suo tennis a un altro livello.

Poi, alla fine di marzo, Hurckacz decide di concludere la collaborazione con il coach cileno: “Abbiamo deciso di voltare pagina e di prendere strade diverse“, ha chiosato il polacco sui suoi account social. Da allora, i suoi allenamenti sono stati seguiti da Mateusz Terczyński, capitano della nazionale polacca nella United Cup, assieme alla consulenza del confermato Ivan Lendl.

Per quanto riguarda Gilles Cervara, il francese ha allenato il russo Medvedev dal 2017 fino al 2025. Una partnership che ha fruttato 20 titoli ATP, tra cui lo US Open e le ATP Finals, oltre ad aver contribuito a portare il moscovita al numero uno del ranking mondiale. Per un breve periodo Cervara ha lavorato anche con l’americano Nishesh Basavareddy, ma la collaborazione si è conclusa dopo quattro mesi.

Il primo torneo di Hurkacz con Cervara al suo angolo sarà proprio il Masters 1000 di Madrid, dove i due si stanno già allenando assieme, come si può vedere in un video che li ritrae sul campo di allenamento. Il torneo nella capitale spagnola prenderà il via il 22 aprile, e Hurkacz esordirà contro un qualificato. In caso di vittoria, potrebbe incrociare già al turno successivo Lorenzo Musetti, semifinalista nell’edizione 2025 del torneo.