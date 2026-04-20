TV e Rete: tantissima Italia a Madrid, chi può battere Sinner? (21 aprile-3 maggio)

Prosegue la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW.

Da martedì 21 aprile, fino a domenica 3 maggio, riflettori accesi sull’edizione 2026 del “Mutua Madrid Open”, secondo appuntamento ATP Masters 1000 in Europa e primo torneo di categoria 1000 del circuito WTA sulla terra rossa.

Il torneo, sui campi della spettacolare Caja Mágica di Madrid, prenderà il via martedì 21 aprile, con gli incontri del tabellone femminile, mentre il singolare maschile scatterà il giorno successivo, mercoledì 22.



Grande attesa per il tabellone maschile, che vedrà Jannik Sinner guidare l’entry list azzurra dopo le straordinarie vittorie conquistate a Indian Wells, Miami e Monte-Carlo. Insieme a lui, direttamente nel main draw, una folta rappresentanza italiana: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Federico Cinà.

Ampio spazio anche alla controparte femminile, con le azzurre Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto già qualificate per il tabellone principale.



Per la copertura editoriale del Mutua Madrid Open, Sky Sport schiera una squadra di telecronisti di primo piano: Elena Pero, Luca Boschetto, Alessandro Lupi, Dario Massara, Dalila Setti, Alessandro Sugoni, Federico Ferrero e Lorenzo Cazzaniga.

Il commento tecnico sarà affidato a Paolo Bertolucci, Barbara Reggi, Barbara Rossi, Nicolò Cotto, Laura Garrone e Andrea Arnaboldi, con Giorgia Mecca inviata sul posto.

Oltre al canale di riferimento Sky Sport Tennis, attivo anche Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.

Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.

Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su Skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.

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La programmazione dei tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid su Sky e in streaming su NOW

MARTEDÌ 21 APRILE

Sky Sport Tennis diretta dalle 11

Sky Sport Uno diretta dalle 11

Sky Sport Mix diretta dalle 11

MERCOLEDÌ 22 APRILE

Sky Sport Tennis diretta dalle 11

Sky Sport Uno diretta dalle 11

Sky Sport Mix diretta dalle 11

GIOVEDÌ 23 APRILE

Sky Sport Tennis diretta dalle 11

Sky Sport Uno diretta dalle 11

Sky Sport Mix diretta dalle 11

VENERDÌ 24 APRILE

Sky Sport Tennis diretta dalle 11

Sky Sport Uno diretta dalle 11

Sky Sport Mix diretta dalle 11

SABATO 25 APRILE

Sky Sport Tennis diretta dalle 11

Sky Sport Arena diretta dalle 11 (fino alle 17.30)

Sky Sport Uno diretta dalle 16.30

DOMENICA 26 APRILE

Sky Sport Tennis diretta dalle 11

Sky Sport Arena diretta dalle 11 (fino alle 21.05)

Sky Sport Uno diretta dalle 20.30

LUNEDÌ 27 APRILE

Sky Sport Tennis diretta dalle 11

Sky Sport Uno diretta dalle 11

Sky Sport Mix diretta dalle 11

MARTEDÌ 28 APRILE

Sky Sport Tennis diretta dalle 11; dalle 13 1° quarto femminile; dalle 20 2° quarto femminile;

Sky Sport Uno diretta dalle 11

Sky Sport Mix diretta dalle 11

Sky Sport Arena diretta dalle 19.30

MERCOLEDÌ 29 APRILE

Sky Sport Tennis dalle 13 3° quarto femminile; dalle 16 1° quarto maschile; dalle 20 4° quarto femminile; dalle 21.30 2° quarto maschile

Sky Sport Uno dalle 13 3° quarto femminile; dalle 16 1° quarto maschile; dalle 20 4° quarto femminile; dalle 21.30 2° quarto maschile

GIOVEDÌ 30 APRILE

Sky Sport Tennis dalle 13 3° quarto maschile; dalle 16 1° semifinale femminile; dalle 20 4° quarto maschile; dalle 21.30 2° semifinale femminile

Sky Sport Uno dalle 13 3° quarto maschile; dalle 16 1° semifinale femminile

VENERDÌ 1° MAGGIO

Sky Sport Tennis dalle 16 1° semifinale maschile; dalle 20 2° semifinale maschile

Sky Sport Uno dalle 16 1° semifinale maschile; dalle 20 2° semifinale maschile

SABATO 2 MAGGIO

Sky Sport Tennis dalle 14 finale doppio maschile; dalle 17 finale singolare femminile

DOMENICA 3 MAGGIO

Sky Sport Tennis dalle 14 finale doppio femminile; dalle 17 finale singolare maschile

Sky Sport Uno dalle 17 finale singolare maschile