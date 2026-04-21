Il direttore Ubaldo Scanagatta riceve il prestigioso premio “Salvatore Gioiello” al Panathlon Club di Forlì

Mercoledì 22 aprile alle 20.30 presso il Panathlon Club di Forlì e alla presenza dei soci e di personalità ospiti, avrà luogo la consegna del premio “Salvatore Gioiello”, riconoscimento intitolato alla memoria del giornalista del Resto del Carlino e scrittore che ha legato la sua vita e i suoi scritti alla realtà locale forlivese. Dal 2010, anno successivo a quello della morte di Gioiello, il premio è andato a grandi giornalisti sportivi:

2010 Alfredo Provenzali,

2011 Marino Bartoletti,

2012 Mario Mattioli,

2013 Angelo Zomegnan

2014 Leo Turrini,

2015 Matteo Marani

2016 Davide De Zan,

2017 Flavio Tranquillo,

2018 Alberto Cerruti,

2019 Fabio Tavelli,

2020 Fulvio Zara,

2021 (non assegnato),

2022 Beppe Conti,

2024 Novella Calligaris,

2025 Iacopo Volpi.

Per il 2026, come annuncia ForlìToday, la palma della vittoria tocca al nostro direttore Ubaldo Scanagatta! Il sito ricorda per l’occasione la carriera del fondatore di Ubitennis, come giornalista della Nazione, ma anche del Resto del Carlino, e come commentatore televisivo.

Il dottor Stefano Benzoni, specializzato nel basket ma grande appassionato dello sport della racchetta, condurrà la serata e porrà al direttore domande sul tennis di oggi ma anche su quello di ieri. Alla premiazione sarà presente anche Maurizio Gioiello, figlio del giornalista, nonché la presidentessa del Panathlon Club cittadino Marilena Rosetti, che consegnerà il premio.