Challenger Roma Garden: Vasamì batte Cadenasso e vola ai quarti

Dopo due giornate caratterizzate da un clima primaverile, Roma si è svegliata con la pioggia che ha condizionato la prima parte della giornata. Il maltempo ha, quindi, portato a degli slittamenti nella programmazione del Day 3 del Roma Garden Open, Challenger 75 che si svolge sui campi in terra rossa del Tennis Club Garden.

Se la pioggia ha portato al rinvio della sfida tra la testa di serie numero 1 Dalibor Svrcina (23 anni, 127 ATP) e il diciannovenne svizzero Henry Bernet (qui trovate la nostra intervista al numero 503 ATP), i riflettori erano tutti puntati per il derby italiano tra Jacopo Vasamì (n.555) e Gianluca Cadenasso (n.232).

Ad avere la meglio è stato il diciottenne Vasamì che batte il suo avversario con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e ventiquattro minuti. Un match che è stato caratterizzato da inizi di set incerti per entrambi i tennisti al servizio per poi arrivare a un crescendo a livello di gioco che ha premiato Vasamì, ottimo al servizio con più del 70% di punti vinti con la prima e aggressivo in risposta. Nel finale momenti di tensione per Cadenasso che ha anche discusso con il giudice arbitro in seguito ad un penalty point ricevuto dopo le sue lamentele per l’atteggiamento di alcuni spettatori.

Vasamì approda quindi per la terza volta ai quarti di un torneo Challenger dopo Monza e Milano 2025. Per il tennista italiano anche un salto nella classifica live che lo vede entrare per la prima volta tra i primi 500 al mondo. Il prossimo avversario di Vasamì sarà la testa di serie numero 7 Stefanos Sakellaridis (21 anni, 214 ATP) che ha avuto la meglio sullo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo 7-6(6) 7-6(3). Tra il greco e l’italiano non vi sono precedenti.

Nell’altro match vittoria a sorpresa per il romeno Cezar Cretu (24 anni, 378 ATP) che batte in un match a senso unico e senza concedere una palla break il più espero Pierre-Hugues Herbert (35 anni, 225 ATP) 6-3 6-2.