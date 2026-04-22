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ATP/WTA Madrid, il programma del Day 3: Paolini unica italiana in campo

Sabalenka e Swiatek le stelle di giornata nella capitale spagnola

Di Luca De Gaspari
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In un giovedì con i primi debutti pesanti al femminile, l’unico nome italiano in singolare del Mutua Madrid Open sarà quello di Jasmine Paolini, attesa sul Campo 4 come terzo match contro Laura Siegemund. La numero uno azzurra porterà così da sola il tricolore in una giornata che, tra ATP e WTA, non prevede altri italiani in campo, mentre sul Manolo Santana sfileranno nomi pesantissimi come Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Mirra Andreeva, oltre all’ultimo ballo spagnolo per Gael Monfils.

Programma completo dalle 11 italiane:

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