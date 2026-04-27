ATP Madrid, Fonseca: “Jodar ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore eccezionale”

Avventura finita per Joao Fonseca nel ‘1000 madrileno. Il brillante talento di Rio è stato schiantato in tre set dal protagonista della settimana madrilena, Rafael Jodar, impostosi per 7-6 4-6 6-1. Il brasiliano si è presentato in zona mista – all’1:50 di notte – parecchio scosso emotivamente. Voce fioca e volto spento. Joao non ha retto l’urto di questa scottante sconfitta, ma oltre ai suoi demeriti – specialmente nell’atteggiamento – vanno sommati i grandissimi meriti dello spagnolo, semplicemente impressionante.

“Sapevo che entrambi saremmo stati tesi”

“Ovviamente c’era una strategia da seguire, dal punto di vista tecnico. Ma credo che l’aspetto più importante nella partita di oggi fosse quello mentale. Entrambi siamo scesi in campo con un po’ più di nervosismo, il che è normale. Era la mia prima partita a Madrid, mentre per lui era la terza. Ancora una volta, due giovani giocatori che si affrontavano. Ovviamente ci pensiamo un po’ di più.

Penso che lui abbia ottenuto un break, e poi io ho ottenuto il break dopo. Entrambi stavamo giocando un buon tennis. Penso che lui abbia giocato un po’ meglio nel tie-break. Ho sbagliato alcune palle che non avrei dovuto sbagliare. Ha avuto l’occasione, ha giocato bene, ha servito bene. Ha servito bene. Nel secondo set, ho avuto l’occasione di strappargli il servizio all’inizio. Penso che all’inizio del terzo set mi sentissi meglio. Penso di poter dire meglio di lui.

Stavo conducendo di più la partita. Dopo il 40-15, sbagliando alcuni dritti facili, arriva la frustrazione. Ovviamente la postura deve migliorare. È qualcosa su cui dobbiamo lavorare. Penso che dopo questo momento abbia giocato meglio, con meno nervosismo.

È stata sicuramente una partita difficile. Il mio approccio a questa partita era sicuramente incentrato sulla parte mentale. Sapevo che entrambi saremmo stati tesi. Ma sfortunatamente non sono riuscito a gestirlo nel terzo set“.

“Cerco di capire cosa mi aiuti a migliorare come persona e come giocatore”

“È un bravo giocatore. Sta ottenendo risultati straordinari. Sta raggiungendo la vetta della classifica molto velocemente. Ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore davvero eccezionale. Di nuovo, è la prima volta che gioco contro un ragazzo più giovane di me nel Tour. Sicuramente un po’ di nervosismo. È qualcosa con cui a volte dobbiamo confrontarci e vedere come va. Come ho detto, continuo a lavorare. Continuo a cercare di capire cosa mi aiuti a migliorare come persona e come giocatore. Continuo a migliorare.

Penso che questo sia il punto principale. Tornare in campo e cercare di pensare nei giorni successivi a cosa avrei potuto fare meglio. Quale sarebbe potuta essere una postura migliore e cercare di lavorarci sopra”.