ATP Madrid, Jodar: “Con João siamo buoni amici, era un rivale durissimo”

Da Madrid, il nostro inviato

“Qualsiasi sia il risultato, appena finisce la partita dovete venire con me perché l’intervista sarà molto veloce e non al solito posto“. Sono queste le parole che, a metà del terzo set della super sfida tra teenager Jodar-Fonseca, vengono pronunciate da un’impiegata del Mutua Madrid Open all’indirizzo di tutta la tribuna stampa, stracolma di giornalisti (non solo spagnoli) che non volevano perdersi una di quelle notti destinate a restare a lungo impresse nella memoria. E così, non appena Jodar può finalmente alzare le braccia al cielo, noi siamo costretti a precipitarci nel cuore del Manolo Santana, quasi per andare incontro e placcare – nemmeno troppo metaforicamente – la giovane stellina roja. Che arriva all’una di notte passata e non concede più di un paio di minuti di impressioni a caldo.

“Con João siamo buoni amici, ha giocato a un altissimo livello fin dal primo punto e io ho dovuto giocare il mio miglior tennis. Queste sono partite che si decidono su pochi punti e piccoli dettagli. Mi sono divertito, sono molto contento”, ha detto Jodar. Poi prosegue: “Dovevo fare il mio gioco nel terzo set ed è uscito tutto bene: sono molto contento del mio livello, sapevo che lui era un rivale durissimo e che dovevo fare tutto molto bene per vincere questa partita”.

A chi gli fa notare che questa potrebbe essere una di quelle partite che si ricorderanno anche tra 15 anni, Jodar risponde in maniera molto tranquilla. “È stata una partita molto combattuta, io sto facendo delle ottime cose in questo inizio di stagione, però voglio anche augurare a João buona fortuna per quest’anno e per la sua carriera, che penso sarà brillante“.

Jodar-Fonseca sarà una nuova rivalità? Rafa non si scompone: “Lo potrà dire solo il tempo, la partita è stata molto lottata e il livello è stato molto alto da parte di entrambi“. Poi un passaggio (tentato) su Jannik Sinner, che lo ha voluto visionare personalmente durante il match contro De Minaur e ha speso soltanto belle parole per il giovane spagnolo. Jodar potrebbe sfidare il n. 1 del mondo nei quarti di finale, ma ha preferito sviare: “Prima però devo superare gli ottavi, peraltro non so chi affronterò visto che stavo giocando. L’importante sarà concentrarsi sul match di martedì e procedere una partita alla volta”.