WTA Madrid, Sabalenka: “Se mi sono dimenticata come si perde? No, è indimenticabile”

Da Madrid, il nostro inviato

Dopo il discutibile spettacolo offerto da Davidovich Fokina – finito a fare il moonballer per mandare in tilt Ruud -, il Manolo Santana è tornato ad ammirare del buon tennis. Anzi, dell’ottimo tennis. La sfida tra Sabalenka e Osaka non ha deluso le aspettative, offrendo un livello davvero alto per due ore e ventidue minuti di gioco. La campionessa in carica del torneo ha concesso il primo set di quest’edizione all’ex numero uno del mondo Osaka, per poi vincere in rimonta. Ecco cos’ha detto Aryna in conferenza stampa:

D. Quanto ti ritieni soddisfatta della tua prestazione personale?

Aryna Sabalenka: “Penso di aver giocato piuttosto

bene. Credo di aver semplicemente abbassato il mio livello alla fine del primo set e di averle concesso quel tie-break con una certa facilità. Ma nel complesso sono contenta della mia prestazione. Quando mi ha messa sotto pressione, sono riuscita a tirare fuori colpi davvero incredibili e un tennis incredibile. Quindi sono contenta. Sono contenta che lei abbia davvero dato battaglia, così ho potuto lottare, faticare un po’ e trovare una soluzione nel match. Quindi, nel complesso sono contenta”.

D. Quando giochi su questo campo in terra battuta, in queste condizioni e a questa altitudine, cosa modifichi nel tuo gioco per cercare di ottenere un po’ più di controllo? Inoltre, preferisci questo tipo di condizioni o ti piacciono di più quelle che trovi

a Parigi e a Roma?

Aryna Sabalenka: “Non saprei. Mi piacciono entrambe. Credo che, a questo punto della mia carriera, mi piacciano davvero entrambe le superfici. Mi piace molto questo processo di adattamento per trovare le chiavi giuste praticamente su ogni superficie. Qui sto solo cercando di imprimere più effetto alla palla e di sfruttare questo rimbalzo alto. In pratica uso il mio gioco, ma magari con un po’ più di spin”.

D. Ti sei dimenticata come si perde un match di tennis?

Aryna Sabalenka: “No, quella sensazione non la dimentichi mai. È indimenticabile. Proprio come vincere. Odio perdere. È la sensazione peggiore per un atleta”.

D. Credo che hai sentito del virus che sta girando qui? Tutto ok?

Aryna Sabalenka: “Finora tutto bene. Ho sentito dire che devo evitare quei tacos. Mi attengo allo stesso cibo, allo stesso pasto che mangio fin dall’inizio del torneo. Cerco di non rimanere troppo a lungo sul posto. Un po’ di vitamina C in più, immagino, un po’ di IM8 in più, e sono a posto, speriamo”,