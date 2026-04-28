I migliori junior del mondo al Tc Prato dal 3 al 9 maggio. Ben 31 le nazioni rappresentate! [VIDEO]

Tutto pronto per l’edizione numero 42 del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Prato”. La kermesse vede una partecipazione sempre più internazionale e questo è confermato dalla presenza di ben 31 nazioni rappresentate all’interno del torneo.

Un segnale importante che mette in luce come il tennis giovanile vuole essere protagonista ancora una volta in questa manifestazione che sarà sempre più “integrata” grazie alla 2° edizione del Torneo ITF Junior Wheelchair “Estra” per il tennis in carrozzina.

Il via delle qualificazioni sarà domenica 3 maggio e termineranno lunedì 4 maggio con inizio delle sfide nel tabellone principale martedì 5 maggio con finali, sul campo centrale intitolato a Loris Ciardi e Lapo Focosi, previste sabato 9 maggio. La mattina la femminile e il pomeriggio quella maschile.

Il tabellone principale prevede 32 giocatori nel maschile e 32 nel femminile e a questi si aggiungono i tornei di doppio. Nel torneo di qualificazione il tabellone è di 32 giocatori e sia al maschile che al femminile verranno ammessi 4 giocatori e 4 giocatrici.

“Il Tc Prato è pronto ad accogliere giovani tennisti di ben 31 nazioni – spiega il presidente del Tc Prato Marco Romagnoli – è un torneo che ha una tradizione con ben 20 giocatori e 20 giocatrici che sono entrati tra i primi Top Ten del tennis mondiale. A questo lo scorso anno abbiamo aggiunto il Torneo Junior Wheelchair Estra che dimostra l’integrazione tra il tennis e il tennis in carrozzina. Siamo felici di essere stati i primi a farlo e adesso sono tanti i club che hanno risposto a questa sollecitazione”.

“Per me il Tennis Club Prato è casa – mette in luce Paolo Galgani presidente onorario della Fitp – c’è un clima di amicizia e il ricordo va ai miei amici Loris Ciardi e Lapo Focosi a cui giustamente è dedicato il campo centrale di questo stupendo circolo”

“Il tennis in carrozzina deve crescere e lo può fare solo attraverso i giovani – dice il vice presidente del Cip nazionale Massimo Porciani – il Tc Prato è stato il primo a capirlo e per questo ritengo che abbia dei meriti se nei prossimi anni ci saranno atleti paralimpici”

“La Toscana ha sempre avuto una tradizione per i giovani – dice il presidente della Fitp Toscana Luigi Brunetti – e dopo il torneo del Ct Firenze c’è quello del Tc Prato e poi avremo Santa Croce. Vedremo i migliori giocatori juniores ma soprattutto è bello lo spirito che si ha quando si entra in questi circoli con tanti giovani che hanno dei sogni”

“Il Tc Prato è davvero un impianto internazionale – spiega il delegato Coni di Prato Massimo Taiti – e merita un torneo di questo livello che fa diventare la città un punto di riferimento del tennis giovanile mondiale”

“Gli eventi internazionali devono avere una grande organizzazione – spiega Guido Turi membro del board delle Atp Finals di Torino – e quello del Tc Prato è sempre stata una manifestazione davvero ben organizzata”

“L’attività wheelchair è cresciuta da quando lo scorso anno abbiamo integrato il torneo Junior di Prato con quello Wheelchair – sottolinea Gianluca Vignali responsabile organizzativo Wheelchair Fitp – e questo dimostra l’interesse che ha suscitato questo progetto. L’obiettivo è portare i nostri giovani ad alti livelli”

“Il legame con i giovani è qualcosa di speciale – dice Roberto Pellegrini consigliere Fitp – e poi essere al Tc Prato dove ho anche giocato è qualcosa di unico”

“Il Tc Prato ha scelto di dare le wild card a giocatori e giocatrici del nostro circolo e di circoli amici – dice il ds del Tc Prato Franco Mazzoni – nelle qualificazioni abbiamo scelto Gabriele Mannelli del Tc Prato, Diego Callipo del Tc Bisenzio e Alessandro Fronza dell’Horizon a livello femminile Francesca Beretti ed Eleonora Mauro del Ct Firenze e Clarissa santi del Tc Pistoia mentre per il tabellone principale Alessandro Gallo e Pietro bertasi dell’Horizon mentre tra le donne Asia e Sofia Sundas del nostro circolo figlie dell’ex giocatrice Valentina Sassi”

“Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro legame con il Tennis Club Prato in occasione del torneo ITF Junior Wheelchair, una manifestazione che conferma il valore dello sport come occasione di inclusione, partecipazione e spettacolo – spiega Nicola Ciolini amministratore delegato Estra – Essere al fianco di una realtà così importante per il territorio significa per noi sostenere un progetto capace di unire qualità sportiva e attenzione sociale”

Presente per il settore tecnico il maestro Giovanni paolisso responsabile del settore femminile under 19

Durante la manifestazione l’accesso al torneo sarà libero e sarà una grande occasione per i tanti appassionati di poter vedere dal vivo i futuri campioni del tennis mondiale. Il club pratese è ubicato in via Firenze è un luogo molto bello dove poter seguire incontri divertenti e appassionanti. Tra l’altro nelle ultime edizioni si sono resi protagonisti giovani del calibro di Lilli Tagger (allenata dalla campionessa del Roland Garros Francesca Schiavone) nel femminile che ha alzato il Trofeo nel 2024 e l’anno successivo ha vinto il Roland Garros Junior e quest’anno è stata protagonista nei tornei Master 1000 come Indian Wells. Lo scorso anno il vincitore, lo sloveno Ziga Sesko, ha vinto a gennaio di quest’anno gli Australian Open Junior e si prevede anche per lui un futuro roseo.

Il torneo internazionale di Prato ha cominciato la sua avventura negli anni Ottanta con una manifestazione ad inviti prima dove sono stati gli italiani i protagonisti con il doppio successo di Omar Camporese, nel 1984 e nel 1986. Poi la manifestazione è entrata nel circuito ITF e tra il 1995 e il 1997 arrivano tre anni, d'oro, con i trionfi in rapida successione di Tommy Haas, Ivan Ljubicic e Roger Federer. Nel 2003 è la volta di Andy Murray, mentre è del 2013 la finale più prestigiosa, quella tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev, vinta dal russo. Tra le donne, spicca la doppietta di Yulia Putintseva tra il 2009 e il 2010, mentre Roberta Vinci alzò il trofeo nel 1999, precedendo altre due future protagoniste della classifica Wta, le russe

Vera Zvonareva e Dinara Safina.

In questa edizione sono presenti ben 31 nazioni in rappresentanza di tutti i continenti a dimostrazione che Prato si conferma manifestazione molto gradita per l’ospitalità e con una tradizione che ha visto giocare, e vincere, tantissimi giovani campioni che poi sono entrati nella top ten del tennis internazionale

Il direttore del torneo sarà il maestro Andrea De Marni mentre come referee è stato confermato Aniello Santonicola assistenti Fiorella Puggelli e Igor Gradi. Il servizio medico sarà a cura della Pubblica Assistenza.

Come tradizione verrà assegnato il Trofeo Loris Ciardi per chi conquista la manifestazione per due volte consecutive, i vincitori verranno premiati con il Trofeo delle Nazioni e sono in palio il Trofeo Marini Industrie e il Trofeo Concessionaria Checcacci.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Prato, dal Coni e dal Cip.

Per la 2° edizione del torneo Junior Wheelchair Estra i protagonisti saranno i seguenti giocatori:

Maschile: Lorenzo Politanò (ITA – 11), Jeremy Che (SWE – 12) – Sam Gomez Samblas (SPA – 21) – Lorenzo Valentini (ITA – 37)

Femminile: Ellen Tribley (GB- 9) – Beatrice Alessia Draghici (ROU – 11) – Maria Grazia Colella (ITA – 22)

Saranno due gironi all’italiana (tre giornate) dove si affronteranno gli atleti e le atlete per conquistare il Trofeo pratese che è stato il primo a livello mondiale ad unire il Torneo Internazionale Junior con quello wheelchair ed è stato il precursore di un sistema integrato che nel 2026 vede numerose manifestazione che hanno imitato il modello del Tc Prato.

Giornata Wheelchair

Giovedì 7 maggio durante il Torneo ITF Junior Wheelchair si svolgerà una giornata dove i protagonisti del torneo giocheranno con i bambini della Scuola Tennis del Tc Prato e con altri giocatori del tennis in carrozzina della Toscana per il progetto Fitp-Cip “Il Tennis in carrozzina scende in Provincia”

Eventi collaterali:

Si svolgeranno durante il torneo altri eventi collaterali come la giornata junior (lunedì 4 maggio intorno alle 17) dove i bambini della scuola tennis del Tc Prato giocheranno insieme ai futuri campioni del tennis mondiale e durante la kermesse laniera ci sarà la sfida, a padel, tra i giornalisti toscani dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Toscana) contro la rappresentativa del Tc Prato per conquistare la Coppa Davis messa in palio dal circolo laniero (il match è previsto per venerdi 8 maggio)



Entry list 42° Torneo Internazionale Under 18 Città di Prato:

TABELLONE MASCHILE

L’entry list del tabellone maschile è davvero internazionale con ben 14 nazionalità diverse nelle prime quindici posizioni. Dalle classifiche il favorito del torneo è il giocatore colombiano numero 44 del ranking Itf Juan Miguel Bolivar Idarraga seguito dall’indiano (51 Itf) Arnav Paparkar terzo l’israeliano Dan Brand (54) e quarto il nigeriano Oluwaseun Peter Ogunsakin (63). Gli italiani saranno rappresentati da Filippo Alfano (112) e Antonio Marigliano (147) e nel tabellone principale sarà presente anche il fratello di Luciano Darderi Vito Antonio attualmente 162 della classifica Itf Junior.



1 COL Juan Miguel Bolivar Idarraga 44

2 IND Arnav Paparkar 51

3 ISR Dan Brand 54

4 NGR Oluwaseun Peter Ogunsakin 63

5 CAN Felix Roussel 81

6 KOR Min Hyuk Cho 83

7 TUR Kaan Isik Kosaner 97

8 ITA Filippo Alfano 112

9 EGY Eyad Reda Ezzat Mohamed Sherif 114

10 TPE Yen-Chun Wang 118

11 IRL Eoghan Jennings 128

12 NZL Cody Atkinson 143

13 GBR William Moxon 144

14 ITA Antonio Marigliano 147

15 Fedor Altukhov 150



TABELLONE FEMMINILE

Anche nel femminile tabellone internazionale con le prime nove giocatrici tutte di nazionalità differenti. E’ la coreana Yeri Hong la prima favorita seguita dalla Ceca Pavla Sviglerova la rumena Maria Valentina Pop e la brasiliana Nathalia Pontes Tourinho. Seguono la francese Laura Valentine Pop, l’inglese Megan Knight la russa Alexandra Cheishvili, la venezuelana Sabrina Balderrama e le due italiane Fabiola Marino e Angelica Sara. Sicuramente il tifo del Tc Prato andrà alla giocatrice pratese Vittoria Vignolini che è in tabellone principale e si allena presso l’Accademia di Mouratoglou in Francia.

1 KOR Yeri Hong 95

2 CZE Pavla Sviglerova 107

3 ROU Maria Valentina Pop 117

4 BRA Nathalia Pontes Tourinho 131

5 FRA Laura Valentine Pop 142

6 GBR Megan Knight 149

7 Alexandra Cheishvili 153

8 VEN Sabrina Balderrama 156

9 ITA Fabiola Marino 172

10 ITA Angelica Sara 177