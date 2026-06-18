Billie Jean King Cup

Billie Jean King Cup, il programma delle Finals 8: l’Italia esordirà con la Cina giovedì 24 settembre

Il primo quarto di finale verrà disputato martedì 22 settembre. Eventuale semifinale dell'Italia sabato 26, domenica 27 la finale a partire dalle 17

Di Pietro Sanò
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La squadra italiana di BJK Cup con la coppa: da destra Sara Errani, Tyra Grant, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini, Cap. Tathiana Garbin, e Billie Jean King - Shenzhen 2025 (foto X @BJKCup)

Si ritorna in Cina, contro la Cina. Il team azzurro guidato da Tathiana Garbin, tornerà a caccia della Billie Jean King Cup a settembre, quando sarà il momento della Final Eight. L’Italia, uscita vincitrice nelle ultime due edizioni, esordirà ai quarti di finale contro il paese ospitante, la Cina, esattamente come l’altr’anno. Mediante un comunicato, la BJK Cup ha appena ufficializzato il programma della Final 8, che si disputeranno a Shenzhen a partire dal prossimo 22 settembre.

La giornata di martedì 22 settembre sarà interamente dedicata alla sfida tra Repubblica Ceca – che ha vinto per 11 volte la BJK Cup/Fed Cup – e Gran Bretagna – semifinalista dell’ultima edizione – che partirà alle ore 17. Il secondo quarto di finale, previsto per mercoledì 23 settembre, vedrà il Kazakistan di Elena Rybakina tentare il colpaccio contro la Spagna. Giovedì 24 settembre, invece, ci sarà spazio per un doppio tie. Si partirà alle 10:00 con Ucraina-Belgio, e non prima delle ore 17:00, ci sarà l’esordio dell’Italia contro la Cina padrona di casa.

La prima semifinale verrà giocata venerdì 25 settembre, dalle 17:00. La vincente di Repubblica Ceca-Gran Bretagna affronterà una tra Spagna e Kazakistan. La seconda semifinale si disputerà sabato 26 settembre, dalle ore 17:00. Una tra Italia e Cina andrà a scontrarsi con l’Ucraina o con il Belgio. L’atto finale prenderà vita domenica 27 settembre, alle 17.

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