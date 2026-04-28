Intesa Sanpaolo rinnova il sostegno alle Nitto ATP Finals per i prossimi cinque anni

Intesa Sanpaolo rinnova il proprio sostegno alle Nitto ATP Finals, confermando il ruolo di Host Partner della manifestazione anche per il quinquennio 2026-2030. Il rinnovo nasce dagli ottimi risultati avuti da uno degli eventi sportivi più prestigiosi a livello internazionale in termini di valore diffuso, visibilità e ricadute economiche e sociali e al grande fermento risvegliato dalle Nitto ATP Finals per il tennis a Torino e in Italia.

Come Host Partner Intesa Sanpaolo ha realizzato in questi anni un fitto programma di iniziative in grado di coniugare sport, divertimento e inclusione, con grande attenzione ai giovani. Nel Fan Village, lo stand di isybank ha proposto numerose attività per il pubblico, tra cui incontri con protagonisti come Jasmine Paolini, Jacopo Vasamì, Lorenzo Luporini, Vittorio Brumotti. La Ball Person Academy, sostenuta da Intesa Sanpaolo fin dalla prima edizione, ha preparato giovani raccattapalle ad affrontare la loro personale sfida in campo.

Attenzione per la ricerca e cura medica attraverso “Un ACE per la ricerca”, iniziativa che ha visto la donazione di oltre 453 mila euro in cinque anni che Intesa Sanpaolo ha devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro per ogni punto realizzato in battuta dai campioni scesi in campo e con la raccolta fondi su Forfunding.it, la piattaforma di crowdfunding del Gruppo. Inclusione e partecipazione con le performance di tennis in carrozzina. Tutte attività che potranno così continuare. Numerosi, infine, gli ospiti alla Lounge Intesa Sanpaolo all’Inalpi Arena che hanno potuto apprezzare lo spazio e vivere l’evento.

Lo sviluppo e la crescita del tennis ha portato Intesa Sanpaolo a sostenere negli anni, in Italia e a Torino, numerosi tornei come il Trofeo della Mole 2.0, storico torneo di tennis in carrozzina ed evento internazionale di eccellenza. È di questi giorni la conferma del sostegno al circuito giovanile 2026 Junior Next Gen le cui finali si terranno a Torino.

Confermando il suo ruolo, il Gruppo contribuirà al successo della manifestazione per altri cinque anni con risorse e competenze, continuando a lavorare in stretta collaborazione con tutti i protagonisti di questo straordinario evento.