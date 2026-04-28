Italiani in campo martedì 28 aprile: Sinner, Musetti e Cobolli per un posto ai quarti. Quote e dove vederli

Giornata di ottavi di finale maschili al Mutua Madrid Open. Martedì 28 aprile saranno tre gli italiani impegnati nel 1000 spagnolo: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. I loro match saranno visibili in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW.

ATP Madrid: Sinner sfida Norrie per la prima volta

Il primo azzurro a scendere in campo in questa giornata sarà il numero 1 del mondo, Jannik Sinner. Il campione degli ultimi quattro Masters 1000 alle ore 11 in punto, sul Manolo Santana Stadium, se la vedrà per la prima volta in carriera con Cameron Norrie. Sia l’azzurro che il mancino britannico hanno lasciato un set per strada in questo torneo. Le quote danno ovviamente come favorito Jannik, la cui vittoria su GoldBet è data addirittura a 1.01, mentre un successo dell’inglese vale 13 volte la somma giocata. Chi uscirà con l’affermazione in tasca sfiderà Rafael Jodar o Vit Kopriva ai quarti di finale.

ATP Madrid: Musetti opposto a Lehecka, Cobolli affronta Medvedev

Sull’Arantxa Sanchez Stadium, verso le ore 12:30, Lorenzo Musetti sarà opposto a Jiri Lehecka, contro cui ha perso i primi due precedenti, ma che ha battuto in tre set nell’ultimo incrocio (l’unico sul rosso) a Montecarlo nel 2025. Se il carrarino è arrivato a questo punto del torneo con un percorso immacolato, il ceco ha invece smarrito un parziale nel suo cammino. Sarà l’azzurro a partire con i favori del pronostico per accaparrarsi il posto ai quarti contro Tomas Martin Etcheverry o Arthur Fils. Su bet365 una vittoria di Muso è data a 1.62. Lehecka, invece, rincorre a 2.30.

Nell’ultimo incontro di giornata, sempre sull’Arantxa Sanchez Stadium, verso le ore 20:30, sarà poi il turno di Flavio Cobolli. Il tennista romano affronterà Daniil Medvedev per la terza volta, la prima su terra battuta. Il russo si è aggiudicato entrambi i precedenti senza perdere set. A Madrid, però, sia lui che l’azzurro hanno perso un parziale nel loro tragitto che li ha portati agli ottavi. Su Sisal una vittoria di Meddy varrà 1.75 la somma giocata, mentre un successo di Flavio pagherà 2.10 la posta messa in palio. Chi avrà la meglio in questo scontro sfiderà Jakub Mensik o Alexander Zverev al turno dei migliori otto.

Italiani in campo martedì 28 aprile