WTA Madrid: a Sabalenka non bastano sei match point! Per Baptiste prima semifinale 1000

[30] H. Baptiste b. [1] A. Sabalenka 2-6 6-2 7-6(6)

Nella serata arriva il secondo grande colpo di scena del Mutua Madrid Open: Aryna Sabalenka è eliminata da Hailey Baptiste.

In un partita in cui logiche tennistiche non sono rintracciabili, la statunitense si impone in rimonta per 2-6 6-2 7-6(6), cancellando a uno a uno sei match point.

Dopo un primo set dominato dalla bielorussa, Baptiste entra gradualmente in partita, infliggendo la medesima punizione all’avversaria. Nel terzo parziale salta ogni schema. In un gioco di continui scambi di break, Baptiste salva cinque palle match sul 5-4. Poi è lei a strappare il servizio a Sabalenka e a guadagnarsi l’opportunità di chiudere con la battuta. La nativa di Minsk risponde con il controbreak e, nel tiebreak, conduce fino dalle fasi iniziali. Sfumata un’altra opportunità di archiviare la pratica, la statunitense si suggella la vittoria al primo match point.

Dopo l’eliminazione della numero 2 del mondo, saluta così anche la prima forza del ranking e campionessa uscente. Sabalenka, alla seconda sconfitta stagionale, non riesce a venire a capo di una sfida in cui la discontinuità è la protagonista. Il tennis della numero 32 WTA è fatto di folate: a sprazzi è devastante. Negli altri frangenti, invece, le ingenuità ancora la penalizzano.

Tuttavia, sarà Hailey a sfidare Mirra Andreeva per un posto in finale.

A Madrid, Baptiste batte per la prima volta Sabalenka al secondo tentativo e accede alla sua prima semifinale in un WTA 1000.

Primo set: Sabalenka domina e va in vantaggio per 6-2

Sabalenka intimidisce immediatamente Baptiste sfoggiando tutto il repertorio. Servizio, accelerazioni di diritto, discese a rete e un tocco morbido. La statunitense, invece, parte al rilento alla battuta. Se entra la prima i problemi sono pressoché azzerati, ma con la seconda è aggredita dalla numero 1 del mondo. Infatti, Aryna si procura subito una palla break e, con una risposta profonda non permette all’avversaria di organizzare il rovescio in uscita dal servizio.

Sul 4-1 la bielorussa ha due occasioni per raddoppiare il vantaggio, ma Baptiste si salva e prova a armare la risposta. Con tre quindici consecutivi, rimette in parità un game in apparenza chiuso, prima di guadagnarsi la palla del controbreak. Sabalenka reagisce con un ace di seconda. Un rovescio sgangherato di Aryna regala una seconda opportunità all’americana, che si fa ancora sorprendere dal servizio al centro. Nonostante il rendimento in crescendo della numero 32 WTA, la quattro volte campionessa Slam si prende il set per 6-2, centrando il secondo break nell’ultimo gioco.

Secondo set: Baptiste restituisce il 6-2 e pareggia i conti

Baptiste approccia il secondo parziale in modo convinto, costringendo ai vantaggi Sabalenka nel gioco inaugurale. Qualche errore di troppo da parte di Aryna e due doppi falli propiziano in break in avvio per la statunitense. Hailey non si accontenta e, confermato il vantaggio, vola 3-0 con un secondo break. La numero 1 del mondo si incarta su se stessa e concede la palla del 5-0, su cui solo un diritto steccato di Baptiste le consente di rimettersi in carreggiata. Sul 4-1, allora, la prima forza del seeding si procura una chance di dimezzare lo svantaggio. Nel braccio di ferro tennistico prevale Baptiste, che salva altre tre possibilità. La quinta è comunque la volta buona per Sabalenka per fare 4-2. In un momento di caos e follia, Baptiste riallunga e restituisce il 6-2 alla rivale.

Terzo set: A Sabalenka non bastano 6 match point, Baptiste vola in semifinale a Madrid

La bielorussa si rimette in moto e vola immediatamente 2-0. Baptiste si rende protagonista di un turno di servizio da due doppi falli e un rovescio in rete che propizia l’allungo di Sabalenka. Le logiche sono saltate e la statunitense rimette il set on serve immediatamente. Addirittura Aryna deve fronteggiare tre palle break consecutive, ma la tigre di Minsk ruggisce al momento opportuno e con cinque punti consecutivi si salva. La pressione della statunitense prosegue e, portatasi ancora 0-40, mette a referto il terzo break del set decisivo con una risposta nei piedi di Sabalenka. Ci risiamo: controbreak e nuova situazione di parità, sul 4-4.

La prima favorita del tabellone è la prima a portarsi a 5, mettendo una notevole pressione sulle spalle dell’avversaria. Sul 15-30, la testa di serie numero 30 torna a commettere un doppio fallo che vale due match point a Sabalenka. Annulla il primo con un ace, mentre sul secondo si appella alla potenza del suo diritto. Baptiste fa e disfà e con il medesimo colpo concede la terza palla per chiudere il match. In un momento di pazzia, azzarda un serve and volley sulla seconda. Il rischio paga e la volée atterra nei pressi della riga di fondo. La discontinuità non abbandona la statunitense, che commette ancora un doppio fallo, ma sul quarto match point Sabalenka sbaglia la risposta, con la sua avversaria nella celebre terra di mezzo. E al quinto compie una prodezza Hailey con il pallonetto.

Dopo 5 occasioni per archiviare la pratica, Aryna respinge le minacce della rivale una prima volta, ma alla seconda palla break cede la battuta con un diritto in corridoio. Sul 6-5 la 24enne di Washington ha l’opportunità di chiudere al servizio. Recuperato due quindici di svantaggio, sul 30-30 incappa nell’ennesimo doppio fallo. Allora Sabalenka può garantirsi il tiebreak con una risposta perentoria.

La numero 1 del mondo va subito avanti di un minibreak e riesce a conservarlo fino al 5-3, quando Baptiste prende in mano le redini dello scambio e si prende il primo punto in risposta. Tuttavia, sul 5-5 il diritto in corsa di Hailey esce e dona alla bielorussa il sesto match point. Non è, però, ancora il momento dei saluti finali: Aryna manca di pochi centimetri il campo con il rovescio lungolinea. E a stretto giro segue un altro errore, stavolta con il diritto. È allora il medesimo fondamentale a consegnare a Baptiste la vittoria alla prima occasione utile, per 8 punti a 6. Il successo di Madrid celebra due prime volte per Baptiste: la prima semifinale 1000 e la prima vittoria su Sabalenka.