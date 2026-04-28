WTA Madrid: Potapova elimina Rybakina. Ai quarti anche Kostyuk

Si completa il quadro dei quarti di finale al Mutua Madrid Open, tra vittorie sofferte e sorprese. Le ultime a scendere in campo sono state Marta Kostyuk ed Elena Rybakina, opposte rispettivamente a Caty McNally e Anastasia Potapova. Vediamo com’è andata e perché.

[LL] A. Potapova b. [2] E. Rybakina 7-6(8) 6-4

La favoritissima e in formissima Elena Rybakina si arrende alla sconosciuta Anastasia Potapova, che le rifila un 7-6(8) 6-4 in meno di due ore. Naturalmente facciamo dell’ironia, più che altro perché, se è vero che Elena veniva dal titolo a Stoccarda e al Sunshine Double aveva perso solo da Sabalenka, qui ha prima rischiato con la n. 71 Ruse e poi faticato con Zheng, al quinto torneo in nove mesi.

E Anastasia, ex n. 21 WTA e recente finalista a Linz oltre a essere 1-1 nei confronti diretti, certo non era sconosciuta come sembravano suggerire le quote dei bookies (e l’essere dentro come lucky loser). Potapova piazza dunque la sua vittoria più importante per classifica dell’avversaria, l’ottava (su 34) contro una top 10, eguagliando quella di Praga 2022 contro l’allora seconda del ranking Anett Kontaveit.

Chiaramente più mobile di Rybakina, che di mobile ha invece i comodini che tira – piuttosto a caso in questa serata madrilena –, Potapova era partita meglio in un primo set all’insegna delle montagne senza bandiera per le due tenniste dalla bandiera cambiata. Tanti errori non forzati per entrambe e la kazaka che si è messa a giocare come sa arrivando a servire invano per chiudere il parziale, cedendolo invece al tie-break con due set point sfumati. In vantaggio 4-2 nel secondo, ha ripreso a sbagliare (56 gratuiti totali, con 5 doppi falli pesanti), certamente aiutata da una Potapova che ha messo a referto quattro game uno dietro l’altro.

Primo set – Tanti errori, poi Potapova piazza due perle

Falsa partenza di Elena che perde subito la battuta e non sfrutta le due occasioni da sinistra per l’immediato contro-break – la prima giocata in “spinta trattenuta” fino all’attacco in contropiede inesistente, Anastasia fa cose abbastanza giuste fino al 3-1, poi Rybakina inizia a centrare il campo, infila una serie di quattro game e va a servire per il set.

Comincia con un doppio fallo, che Potapova interpreta correttamente come un segnale per rientrare e lo fa strappando a zero la battuta kazaka – più che strappo, l’altra gliela consegna, ma vale lo stesso. Tie-break, allora. Dopo i sei mini-break consecutivi nella parte centrale, entrambe si aggrappano al servizio per annullare un paio di set point a testa, finché Anastasia rompe l’equilibrio facendo suo un grande scambio per poi confermare con uno strepitoso rovescio in uscita che le vale la frazione. 29 errori non forzati per Potapova, 33 per Rybakina.

Secondo set – Potapova fa andare avanti Rybakina, poi prende la rincorsa

La numero 2 del mondo aggiusta la mira quanto basta per sorpassare al quinto gioco, vanificando la chance del pareggio per la venticinquenne austriaca con la combinazione servizio&dritto. Anastasia sa che ci sono margini per rientrare e, infatti, arriva un altro game di gratuiti con anche il doppio fallo sulla palla del 5-3.

Sorpassata, Rybakina deve servire per rimanere nel match, la seconda fuori bersaglio è solo uno dei gratuiti e Potapova se la va a prendere. Ai quarti troverà la trentaquattrenne ceca Karolina Pliskova, ex n. 1 del mondo.

[26] N. Kostyuk b. C. McNally 6-2 6-3

È un ottima stagione, finora, per Marta Kostyuk che, a parte stecca all’Australian Open (subito sconfitta da Jacquemot, in tre tie-break), ha perso una volta da Sabalenka e due da Rybakina e ha alzato il trofeo a Rouen. Lo dimostra al Mutua Madrid Open, confermando i quarti di finale del 2025 (fu battuta 7-6 7-6 da Sabalenka) superando 6-2 6-3 Caty McNally.

Un punteggio netto che ha tuttavia richiesto un’ora e 37 minuti, durante i quali la classe 2002 da Kyiv ha fatto sentire la maggior spinta rispetto a McNally. La ventiquattrenne di Cincinnati, finalista in doppio allo US Open 2021 a fianco di Coco Gauff, aveva eliminato la n. 10 del mondo Victoria Mboko. L’ucraina raggiunge così ai quarti Linda Noskova, vincitrice di Coco Gauff.