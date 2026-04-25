WTA Madrid: out Mboko. Avanti Gauff, Ostapenko e Pegula

Chiudono il secondo turno del Mutua Madrid Open positivamente e rispettando le previsioni Coco Gauff, Jelena Ostapenko, Linda Noskova, Marta Kostyuk e Jessica Pegula. A sorprendere è, invece, Caty McNally che per la prima volta in carriera riesce a battere una giocatrice in Top-10 e a vincere due partite consecutive sulla terra battuta. Risente del successo della statunitense, però, la canadese Victoria Mboko, giovane talento del tennis anche se questo non è particolarmente emerso durante l’incontro. Passa il round anche Katerina Siniakova, che ha eliminato Anna Blinkova.

[3] C. Gauff b. [Q] L. Jeanjean 6-3 6-0

Coco Gauff, numero 3 del mondo e finalista del torneo nel 2025, elimina la qualificata Leolia Jeanjean con il punteggio di 6-3 6-0. Sul terreno dell’Arantxa Sanchez Stadium, l’americana reagisce a un avvio incerto, caratterizzato da due break subiti nei suoi primi tre turni di battuta, mettendo a segno una striscia di nove game consecutivi. Con questo successo, Gauff porta a 2-0 il bilancio dei precedenti contro la francese (il primo scontro risale all’US Open 2022). Inoltre, consolida il proprio record nei match d’esordio dei tornei 1000 su terra a 11 vittorie su 12 incontri disputati. La statunitense riesce a dominare grazie a una solida prestazione al servizio – con l’81% di prime palle in campo – cosa che, invece, rimane un punto debole per Jeanjean. Coco, sfruttando la mancanza dell’avversaria, ottiene infatti un totale di sette break. Al terzo turno, Gauff incrocerà la veterana Sorana Cirstea, reduce dalla vittoria sulla qualificata azzurra Tyra Caterina Grant. Il loro incontro più recente risale agli ottavi di finale di Miami, dove la statunitense si è imposta in tre set.

[21]. J. Ostapenko b. S. Waltert 6-2 7-5

Jelena Ostapenko prosegue la sua corsa a Madrid, superando con qualche difficoltà la resistenza di Simona Waltert. La 28enne baltica, ex numero 5 del mondo, impone la propria superiorità nel set d’apertura, archiviato con un rapido 6-2 nonostante un break subito in entrata. La sfida si fa più serrata, però, nella seconda frazione. La lettone si trova costretta a lottare fino al decimo game, quando Waltert va a servire per il set sul 5-4. Eppure, proprio nel momento di massima pressione Ostapenko ha dimostrato la consueta solidità, strappando il servizio a zero e infilando i game decisivi per il 7-5 finale. Responsabili del risultato sono anche gli errori di Waltert nei momenti chiave, registrati soprattutto nei game conclusivi dei due parziali. Sigillato il risultato al secondo match point, la tennista baltica si assicura il passaggio ai sedicesimi di finale dove incrocerà l’austriaca Anastasia Potapova, ripescata come lucky loser al posto di Madison Keys.

[13] L. Noskova b. [WC] E. Arango 6-3 6-2

Linda Noskova mette fine alla corsa di Emiliana Arango nel torneo madrileno, superando la colombiana in due set in quello che è il primo confronto assoluto tra le due nel circuito maggiore. La wild card sudamericana, n. 86 del ranking, al debutto aveva impressionato dominando Talia Gibson con lo stesso punteggio subito oggi. Ma al secondo turno non riesce a difendersi dall’aggressività della tennista ceca, che impone fin da subito un tennis di carattere. Dopo questa prova di forza, Noskova si deve preparare a sfidare la testa di serie numero 20, Liudmila Samsonova.

[26] M. Kostyuk b. Y. Putintseva 6-1 6-3

Nessuna sorpresa neanche nel match tra Marta Kostyuk e Yulia Putintseva, dove l’ucraina conferma i favori del pronostico. La numero 26 del mondo prende il comando del gioco fin dagli scambi iniziali, imponendo un ritmo insostenibile per la kazaka e mantenendo il controllo assoluto della partita. Chiude con un netto 6-1 6-3, che rispecchia fedelmente l’attuale divario in classifica. Sarà Jessica Pegula la prossima avversaria di Kostyuk.

K. Siniakova b. A. Blinkova 6-2 6-2

Katerina Siniakova elimina Anna Blinkova 6-2 6-2 e approda per la prima volta in carriera al terzo turno del torneo in singolare. La numero due del seeding di doppio femminile, insieme alla compagna Townsend, giocherà sabato e domenica i sedicesimi di finale delle due categorie: prima contro le wild card Alex Eala e Zeynep Sonmez e poi contro Caty McNally.

C. McNally b. [10] V. Mboko 6-4 6-1

A sorprendere in questa seconda parte di giornata è Caty McNally che, nonostante sia sotto di ben 42 posizioni dalla canadese Victoria Mboko, riesce a imporsi 6-4 6-2 sulla numero 10 del seeding. L’americana scende in campo con un bilancio di 0-8 contro le giocatrici in Top 10. Ma dopo 1 ora e 19 minuti, il tabù viene sfatato: la due volte finalista Slam in doppio mette a segno una vittoria importante che le permette di accedere per la prima volta il terzo turno alla Caja Magica. Inoltre, prima di questo match, non vinceva due partite consecutive nel tabellone principale sulla terra battuta da cinque anni. Dopo aver superato infortuni e battute d’arresto, riesce a mettere insieme tutti i pezzi per ottenere la sua miglior vittoria per ranking contro Mboko, che l’aveva giusto sconfitta in due set agli Australian Open a gennaio – quando non era ancora una Top 10.

[5] J. Pegula b. K. Boulter 6-4 6-4

A chiudere la seconda giornata dei trentaduesimi di finale del Mutua Madrid Open è Jessica Pegula, che con un doppio 6-4 interrompe il cammino di Katie Boulter. La statunitense si assicura il vantaggio negli scontri diretti (1-1 prima della partita) e avanza al terzo turno, posizione in cui si è fermata la scorsa edizione perdendo contro Moyuka Uchijima. Con l’obiettivo di tornare in finale come nel 2022, Jessica Pegula dovrà eliminare anche la prossima avversaria: Kostyuk.

I risultati del doppio