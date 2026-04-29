ATP Madrid, Jodar: “Sinner? Ci sono stati momenti in cui ho giocato alla pari”

Il Masters 1000 di Madrid ha confermato quanto visto nelle scorse settimane, consacrando definitivamente Rafa Jodar come nuova stella del circuito. Il padrone di casa – nato a pochi chilometri di distanza dalla site della Caja Magica – si è reso protagonista di un percorso stupefacente qui nella Capitale. E non sarà certo una sconfitta rimediata dal numero uno del mondo a macchiare la sua avventura. Un match dove, peraltro, Rafa non si è affatto tirato indietro. Cinque chance di break nel secondo parziale, ma affrontare un marziano non è mai semplice. La folla, e lo stesso Jannik, lo hanno applaudito al termine dell’incontro. Ed ecco cos’ha detto il pupillo di Leganés in conferenza stampa:

“Cercherà di rivederla e imparare da questa partita”

“Sì, è stata una partita difficile. Jannik ha giocato molto bene per tutta la partita. Quindi, sì, ci sono molti aspetti positivi che mi porto dietro, e sto cercando di imparare da questa partita in vista del futuro. Sinner? Jannik è un giocatore fantastico. Tutti i suoi colpi sono molto completi. Penso che sia questo a renderlo migliore rispetto, forse, ad altri giocatori. Ma, sì, nel complesso traggo aspetti positivi da questa partita. Cercherò di rivederla e di imparare da questa partita. Quindi, sì, ho cercato di imparare dalle cose che ho fatto bene, ma anche da quelle che non ho fatto così bene, e di imparare a farle meglio la prossima volta“.

“Devo migliorare. Tutti i giocatori del circuito giocano bene, tutti possono vincere”

“È il mio primo anno nel circuito. Ci sono ancora molti tornei in questa stagione e molte stagioni a venire. Quello che devo fare è cercare di migliorare, fare in modo che questa esperienza mi serva da lezione, non da semplice apprendistato. E come dicevo prima, ci sono ancora tornei su questa superficie, sulla terra battuta e poi su altre superfici. Cercare di gestirlo al meglio, cercare di continuare a migliorare in tutti i tornei, sapendo che tutti giocano molto bene e che, per aver fatto questo, sono migliore di quanto non sia in realtà. Alla fine credo che tutti, e tutti i giocatori in questo circuito, giochino molto bene e abbiano una grande ambizione di vincere. Quindi si tratta di tenere i piedi per terra ed essere consapevoli che tutti possono vincere”.

“Ho giocato molte partite, ora cercherò di riposarmi e recuperare”

Sul match con Jannik: “Ci sono stati momenti in cui ho gareggiato alla pari. E alla fine è questo che mi resta: penso che ci sia ancora molta strada da fare per continuare a migliorare, per continuare a dimostrare il mio livello e per continuare a migliorarlo. Ma insomma, mi concentro su quelle cose positive. Insomma, ho giocato molte partite, non solo oggi. Ho giocato molte partite qui a Madrid e anche a Barcellona la settimana scorsa. Quindi, beh, mi concentro su questo, ora cercherò di riposarmi, recuperare bene e pensare al prossimo torneo”.

“Cercherò di analizzare i suoi punti e cambiare strategia per la prossima volta”

“Sì, beh, Jannik è un giocatore molto completo. Alla fine lo dimostra nelle partite, soprattutto nei momenti cruciali, quando dimostra grande sicurezza e tutti i suoi colpi sono molto completi. Ho avuto l’opportunità di giocare con lui in una partita che, direi, è stata equilibrata in molti momenti. Quindi, come dicevo prima, cercherò di analizzare come ha giocato i suoi punti e di cambiare strategia per la prossima volta che affronterò un giocatore come Jannik, o anche nella partita successiva”.