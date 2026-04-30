ATP Madrid, abdica il campione in carica! Favola Blockx, Ruud battuto in due set

A. Blockx b. [12] C. Ruud 6-4 6-4

Non possiamo ancora dire se il Mutua Madrid Open 2026 avrà un vincitore inedito – e per questo dobbiamo ancora attendere il match tra Alexander Zverev e Flavio Cobolli. Ma quel che è certo è che a salutare è il campione in carica. Casper Ruud, infatti, si è arreso in 6-4 6-4 ad Alexander Blockx ai quarti di finale, interrompendo il sogno di fare back-to-back dopo il successo contro Jack Draper nel 2025. Per il norvegese si tratta dell’ennesimo segnale di lontananza rispetto a quello che solo qualche anno fa giocava finali Slam. E che soprattutto si trovava a una finale di distanza dall’essere n. 1 del mondo. Nel ranking live è n. 25 e non è detto che nelle prossime settimane non possa scendere ulteriormente.

Al contrario, per Alexander Blockx si tratta del miglior risultato della carriera. Oltre ad essere un altro passo in avanti all’interno del proprio percorso tennistico, è anche il traguardo più importante in un ‘Masters 1000’. Ma ancor meglio è la prima semifinale a livello di circuito maggiore se non si considera la finale persa contro Learner Tien alle Next Gen ATP Finals. Il classe 2005 belga, a questo punto, affronterà il vincente dell’incontro tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, ultimo quarto di finale in programma alla Caja Magica.

Il match

Parte decisamente male il match di quarti di finale al Mutua Madrid Open 2026 per Casper Ruud che, dopo aver sprecato una palla break sul servizio di Alexander Blockx, perde addirittura il turno di battuta a zero nel game immediatamente successivo. Da una parte il belga è solido con il fondamentale di inizio gioco, che gli permette di aprirsi il campo e incidere con il dritto. Dall’altra, invece, il n. 12 del seeding commette qualche gratuito di troppo, il che consente al nativo di Anversa di amministrare il vantaggio acquisito. Almeno fino al 4-3, quando lo scandinavo – quasi all’improvviso – vive un moto d’orgoglio e recupera il gap. La reazione è in ogni caso immediata da parte del giovane talento, che torna ad allungare. E, pur con qualche patema di troppo, chiude la pratica al quarto set point a disposizione in 6-4 in 50′.

Il secondo set si apre all’insegna delle difficoltà per Casper Ruud, che per due game consecutivi al servizio va sotto 0-30. Non funziona la smorzata, ma anche da fondo campo non sembra essere la miglior versione di sé stesso, pur salvandosi in qualche modo in entrambi i casi. Dall’altra parte della rete Alexander Blockx fa decisamente meno fatica. Anche sorretto da una prima di servizio molto spesso solida che gli consente di cancellare una palla break. Le difficoltà, per il classe 2005 belga, arrivano soprattutto a rete, dove dimostra di non avere una grande dimestichezza e che qualche grattacapo glielo creano.

L’equilibrio perdura fino al 3-3, quando il campione in carica sbaglia due dritti semplici e si fa infilare da un passante da lontano del suo avversario, trovandosi sullo 0-40. Tolte per due volte le castagne dal fuoco con il servizio, la terza occasione è quella buona per il n. 69, che approfitta di una stecca di rovescio di Casper Ruud per scappare via. A braccio sciolto Alexander Blockx fa viaggiare la palla con più facilità, mentre il suo avversario continua ad essere in affanno, ricacciato puntualmente indietro dalle risposte incisive. Annullati due match point nel proprio turno di battuta, lo scandinavo non può nulla nel game successivo e abdica in 6-4 6-4 in 1h 35′. Per il talento di Anversa ora ci sarà uno tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx.