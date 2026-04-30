ATP Madrid, Cobolli-Zverev: in palio semifinale e sogno Top 10 per l’azzurro

Mentre l’Italia festeggia Jannik Sinner già approdato in semifinale, i riflettori si spostano sulla parte bassa del tabellone: giovedì 30 aprile scende in campo a Madrid Flavio Cobolli contro Alexander Zverev per il suo primo quarto di finale in un Masters 1000 in carriera. Il bilancio dei precedenti pende per tedesco – avanti 2-1 – ma per quanto riguarda la terra rossa i due sono in parità. L’ultima vittoria risale a due settimane fa, a Monaco di Baviera, dove l’azzurro si è imposto con il suo miglior tennis in un doppio 6-3. Invece, Zverev vanta dei trionfi al terzo turno del Roland Garros e ai quarti dell’Halle Open 2025. La partita, che vale l’accesso alle semifinali, aprirà il programma serale sul Manolo Santana non prima delle 20:00.

Le opportunità di Cobolli

L’ultimo incrocio tra Flavio Cobolli e Sascha Zverev è ancora impresso negli occhi dei tifosi: un match terminato con le lacrime dell’azzurro dopo una battaglia vinta col cuore e dedicata all’amico scomparso, Mattia Maselli. Se in quell’occasione Zverev non era apparso nella sua versione migliore, Cobolli aveva, invece, dimostrato una maturità tale da annullare il gap nel ranking. Oggi, la sfida si sposta sulla terra rossa della Caja Mágica, dove le condizioni rendono il gioco più rapido. Sulla carta, la velocità dei campi di Madrid favorisce il servizio del tedesco, ma la risposta aggressiva di Flavio e la sua capacità di variare il ritmo – magari attirando Zverev a rete, dove ha difficoltà – potrebbero rimescolare le carte. Le quote si sbilanciano verso Zverev a 1,33 su Bet365, 1,37 su Goldbet e Planetwin; mentre un’eventuale impresa di Cobolli è quotata a 3,10 su questi ultimi due, 3,40 su Bet.

La posta in gioco, del resto, è altissima. Dopo aver centrato il suo best ranking (n. 13) grazie alla finale di Monaco, con il cammino a Madrid, Cobolli, è già virtualmente numero 12 del mondo. Un’ulteriore vittoria lo avvicinerebbe al muro della Top 10 che, in caso di trionfo finale nel torneo, crollerebbe definitivamente portandolo fino alla 9° posizione. La strada verso la gloria, però, è in salita e presenta come ostacoli il vincente tra Ruud e Blockx, oltre alla concreta possibilità di un derby azzurro in finale contro Jannik Sinner.

Dove vedere il match

Tutto il Mutua Madrid Open maschile è trasmesso in diretta su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su Now TV e Tennis TV.