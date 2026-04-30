ATP Madrid, Fils: “Non mi piace quando qualcuno mi batte. Sinner? Non perde da molto tempo…”

9 vittorie e 0 sconfitte da quando il circuito è sbarcato in Europa per lo swing sul rosso. Ecco cosa accomuna Arthur Fils e Jannik Sinner, sfidanti nella prima semifinale del Mutua Madrid Open. Dopo essersi vendicato di Lehecka – liquidandolo in un’ora e quattordici minuti -, il francese ha speso qualche parola sul numero uno del mondo, preparandosi con ironia e leggerezza al supermatch: “È il numero uno al mondo. È un grande campione. E ora ha vinto cosa? Indian Wells, Miami, Monte Carlo? Cercherò di giocare il mio miglior tennis, divertendomi in campo; è bello scendere in campo da sfavorito. Sarà divertente”.

Fils: “Contento della prestazione. Non ho avuto il tempo di riscaldarmi prima della partita…”

Il fresco campione del ‘500 di Barcellona, adesso semifinalista anche nel masters ‘1000 madrileno, ha poi incontrato i giornalisti in zona mista, raccontando quanto accaduto poco prima della sfida col ceco: “È stato piuttosto divertente perché non ho avuto il tempo di riscaldarmi in palestra prima della partita. Quindi è stato piuttosto divertente. Sono sceso in campo e mi sono detto: ‘Uff, cercherò di concentrarmi sul mio primo game di servizio, perché altrimenti, se subisco un break, la partita finirà in fretta’. Alla fine, ho iniziato molto bene, quindi sono molto contento della prestazione. Ho chiuso bene anche io. L’ultimo game è stato un po’ più teso, ma abbastanza buono”.

“Non mi piace quando qualcuno mi batte”

Fils aveva subito una pesante sconfitta a Miami, proprio da Lehecka, ma sotto i riflettori del Manolo Santana il talento transalpino ha sfruttato al meglio l’occasione per vendicarsi: “Non mi piace quando qualcuno mi batte. Quindi, quando scendo in campo contro di loro, cerco di dare il meglio di me e di vendicarmi. Oggi ci sono riuscito, a volte non ci riesco, ma è così che va. Almeno ho una motivazione in più“.

Fils: “Social? Ho smesso di farci caso”

Durante l’intervista in Mixed Zone, Fils ha anche parlato del tema social network, spesso luogo di offese e attacchi immotivati verso gli sportivi professionisti. Il francese ha smesso di dare attenzione a tutto ciò: “Oh, è da quando mi sono infortunato, in realtà. Perché quando sei infortunato ricevi un sacco di… vorrei dire ‘stronzate’, ma quale altra parola si può usare? Critiche. Commenti negativi, sì. Quindi ho

smesso di farci caso. Da allora mi sento piuttosto

bene senza, quindi continuo così“.

“Con Sinner penso sarà una bella partita. Lui non perde da molto tempo…”

E sulla semifinale con Sinner, ha detto: “Beh, non ho perso nessuna partita sulla terra battuta. Lui non perde una partita né sulla terra battuta né sul cemento da molto tempo. Quindi penso che sarà una bella partita. Ha molta fiducia in sé stesso. Anch’io ho molta fiducia in me stesso. Spero quindi che sia una bella sfida, e non vedo l’ora di giocare“.