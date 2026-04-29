ATP Madrid: Fils regola Lehecka, sarà semifinale con Sinner

[21] A. Fils b. [11] J. Lehecka 6-3 6-4

Sulla terra battuta, quando l’uomo con il dritto più pesante del Tour incontra l’uomo che colpisce pulito, capita che Arthur Fils batta Jiri Lehecka 6-3 6-4 in un’ora e un quarto senza concedere palle break. A dire la cosa del dritto di Fils sono i dati: nel 2025, è stato superiore a tutti nei valori medi di velocità e rotazione. E non pare che gli aggiustamenti dovuti all’infortunio lo abbiano limitato granché. In ogni caso, nel loro quinto duello, già il terzo quest’anno e primo sul rosso, Arthur riporta il saldo a proprio favore e mantiene la sua imbattibilità stagionale sul mattone tritato: 9-0 con il titolo a Barcellona.

Un altro “candidato” per Sinner

Dopo il neo entrato nella lista dei candidati a insidiare il dualismo al vertice, quel Rafael Jodar (con l’accento sulla O, non è un verbo) appena battuto in due set, nella sua prima semifinale al Mutua Madrid Open Jannik Sinner affronterà chi già da un anno ha iscritto il proprio nome in quell’elenco. Una lista che ormai è arrivata a pagina due, dal momento che vi viene inserito chiunque, nato in questo millennio, ottenga un buon risultato.

Che poi le uniche vere insidie alle vittorie di Jannik o Alcaraz siano gli infortuni e le giornate molto storte è un altro discorso, come del resto il fatto che il secondo favorito al prossimo Roland Garros potrebbe essere quello che va a caccia del venticinquesimo Slam. Per Fils sarà il secondo incrocio con Sinner, dopo quello del 2023 a Montpellier che ha visto il francese sconfitto 7-5 6-2.

Primo set – Tanti errori per Lehecka, Fils approfitta dell’unica chance

Lehecka sceglie di rispondere e si ritrova in fretta sotto 0-3, con i troppi errori che gli costano il primo turno di battuta. Nonostante al quarto game i suoi gratuiti siano già in doppia cifra, Jiri muove il punteggio. Riesce a restare in scia, ma Arthur non gli permette di andare oltre il “30” in ribattuta, mantenendo il vantaggio fino al primo traguardo. Impressiona il 54% di punti vinti con la prima per Jiri, che mette tre volte su quattro a una media di 192 km/h, contro i 206 km/h del match con Musetti. Servizi esclusi, 3 vincenti e 18 gratuiti per Lehecka, 5-7 il bilancio di Arthur.

Secondo set – Lehecka trova continuità ma non basta, Fils è ancora chirurgico

Jiri parte deciso concedendo appena un quindici alla risposta francese in tre turni. Fils tiene la battuta senza correre veri rischi e pare aspettare l’occasione giusta. Arriva al settimo gioco, con il dritto ceco che perde il campo; 30-40, Lehecka segue a rete la seconda palla che l’altro gli ritorna bassa forzando l’errore al volo. Due palle break trasformate su due e allungo confermato. Game di passaggio, poi il classe 2004 serve il match. Due scambi durissimi (sul 15 pari e 30 pari) con Arthur che evita rischi si concludono con l’errore di Lehecka, poi Fils piazza il bimane vincente a mettere la parola fine. Sulla telecamera scrive GABOS, Game Ain’t Based On Sympathy (il gioco non si basa sulla simpatia).

Seconda semifinale in un Masters 1000 per lui, dopo quella di un mese fa a Miami in cui fu nettamente sconfitto proprio da Lehecka. Jiri manca così il sorpasso in classifica su Flavio Cobolli, che giocherà giovedì alle 20 il suo quarto di finale contro Alexander Zverev.