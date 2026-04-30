Madrid, il programma di venerdì 1 maggio: Sinner-Fils nel pomeriggio

È tempo di semifinali alla Caja Magica. Il menù di venerdì 1 maggio offre due piatti da stella Michelin. Il Manolo Santana aprirà le porte già alle 13:30 con la prima semifinale di doppio femminile, tra Shnaider/Andreeva e Siegmund/Zvonareva. Ma dalle 16:00, occhi puntati sulla semi di lusso: Jannik Sinner sfida Arthur Fils per raggiungere la prima finalissima nel Mutua Madrid Open. Entrambi non hanno ancora perso un match su terra quest’anno (9-0).

La sessione serale di venerdì assicura la presenza in campo del fantastico Alexander Blockx, che ha messo fuori dai giochi il campione in carica Casper Ruud. E a partire dalle 20:00, sul centrale dell’impianto madrileno, il belga sfiderà uno tra Flavio Cobolli e Sascha Zverev.

La sessione serale si chiuderà poi con la seconda semi di doppio femminile. Mentre sull’Arantxa Sanchez, a partire dalle 13:30, spazio al tabellone di doppio maschile. Heliovaara e Patten attendono l’esito del match tra Zielinski/Johnson e Doumbia/Reboul. Ancora da definire, invece, la seconda semifinale.