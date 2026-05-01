Il 2026 e i ritiri eccellenti: da Nishikori a Monfils, da Wawrinka a Cirstea. Chi lascia il tennis a fine anno

La stagione 2026 sarà l’ultima per una serie di tennisti, e tenniste, che hanno accompagnato le nostre vite di appassionati della racchetta negli ultimi vent’anni. Nomi importanti, come quelli di Monfils, Wawrinka, Nishikori, Goffin e Cirstea lasceranno per sempre il tour per cominciare una nuova fase delle loro vite. Ecco una rapida passerella di coloro che hanno già annunciato il ritiro a fine stagione, senza considerare quindi giocatori come Jamie Murray o Anastasija Sevastova che invece non finiranno neanche il 2026.

Gael Monfils

Per il francese Gael Monfils, ormai giunto alla soglia dei 40 anni, il 2026 sarà l’ultimo anno nel circuito professionistico. Il 39enne di Parigi lascia con 13 titoli conquistati all’attivo, con il titolo al 250 di Auckland di quest’anno come ciliegina sulla torta di una carriera straordinaria. Dei suoi 13 sucessi nel circuito maggiore, 10 sono 250, mentre gli altri tre ATP 500. Una scelta scaturita dai ripetuti problemi fisici che lo hanno costretto a svariati ritiri negli ultimo anni.

Oltre ai titoli già citati, ci sono da evidenziare le due semifinali Slam giocate (Roland Garros 2008 e US Open 2016), le tre finali 1000 disputate, il best ranking di numero 6 al mondo – raggiunto alla fine del 2016, anno in cui disputò le ATP Finals – e le più di 600 vittorie nel tour in una carriera ultraventennale.

Kei Nishikori

Kei Nishikori ha annunciato attraverso un messaggio sui social che questa sarà l’ultima stagione della sua carriera. Il 36enne nipponico è stato il primo giapponese a raggiungere una finale Slam nell’Era Open (US Open 2014). Di lui ci si ricorda anche del bellissimo bronzo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, battendo Rafael Nadal nella finale per il terzo posto. Traguardi impreziositi anche dal best ranking, il numero 4 del mondo, raggiunto a marzo 2015.

“Oggi ho un annuncio da fare. Ho deciso di ritirarmi dal tennis professionistico al termine di questa stagione. Fin da bambino ho avuto una grande passione per il tennis e ho continuato a inseguirla con un solo sogno nel cuore: ‘Voglio competere sul palcoscenico mondiale’, ha scritto sui social.

Roberto Bautista Agut

Il curriculum del nativo di Castellon de la Plana vanta 12 trofei ATP in bacheca, con l’ultimo successo arrivato sul veloce indoor di Anversa nel 2024. Il 2019 resta l’apice del tennista iberico, con la conquista della storica Coppa Davis, e un best ranking di numero 9 del mondo.

“Ci sono decisioni che non sono facili, ma che nascono dalla serenità e dal cuore: la stagione 2026 sarà la mia ultima come tennista professionista. Ho vissuto il mio sogno per molti anni. Ho dato tutto me stesso in ogni allenamento e in ogni partita. Ora sento che è arrivato il momento di iniziare a dire addio, di vivere ogni torneo in modo diverso e di chiudere questo capitolo con gratitudine verso il mio amato tennis“, l’annuncio di Bautista.

Stan Wawrinka

“Ogni libro ha bisogno di una fine. È tempo di scrivere l’ultimo capitolo della mia carriera come tennista professionista. Il 2026 sarà il mio ultimo anno nel tour“. Così Stan Wawrinka ha annunciato il suo ritiro nel post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Una carriera sensazionale quella del tennista elvetico, capace di uscire dal cono d’ombra del connazionale Federer grazie a imprese titaniche, che lo hanno portato a occupare la posizione di numero 3 del mondo. Una carriera iniziata nel 2002 e culminata con la vittoria di tre Slam: Australian Open nel 2014, Roland Garros nel 2015 e US Open nel 2016. Memorabile anche l’oro olimpico vinto in doppio con Roger Federer a Pechino nel 2008.

David Goffin

ll 2026 sarà l’ultima stagione anche per David Goffin. All’età di 35 anni, il campione belga lascia a causa di una condizione fisica che non gli consente più di performare al meglio. “Ho dato tutto per questo sport. Il tennis mi ha dato più di quanto avrei mai immaginato. I match, le battaglie, le vittorie, le sconfitte, le emozioni, le persone che hanno vissuto tutto questo insieme a me. Ecco perché questa è una delle decisioni più dure della mia vita. Questa sarà la mia ultima stagione”.

Goffin ha vissuto nel 2017 l’anno migliore della sua carriera, con il best ranking alla posizione numero 7 e un record di 59 vittorie stagionali, che gli hanno consentito di raggiungere anche le ATP Finals. Sono 6 i titoli conquistati a livello ATP, con i quarti di finale raggiunti agli Australian Open (2017), Roland Garros (2016) e Wimbledon (2019, 2022) come migliori risultati a livello Slam.

Sorana Cirstea

Volge al termine anche la carriera Sorana Cirstea. Tanti i successi della 36enne di Bucarest, altrettanti i momenti di sconforto, conditi da qualche infortunio di troppo a complicare le cose. Nonostante tutto, il “farewell tour” di Cirstea è più lieto del previsto: nei primi quattro mesi del 2026 ha già vinto più di 20 partite.

Il suo best ranking di numero 21 del mondo è arrivato nel 2013.

In quell’anno ha raggiunto la finale alla Rogers Cup di Toronto, una settimana in cui ha superato tre Top 10 — Caroline Wozniacki, Petra Kvitová e Li Na — prima di arrendersi in finale a Serena Williams. Quel risultato l’ha portata per la prima volta nella top 25 e ha consolidato il suo status di giocatrice di talento.