Bautista Agut annuncia il ritiro: “Sarà la mia ultima stagione. Voglio vivere ogni ultimo punto”

Non è mai facile metabolizzare il saluto dei “regolaristi” del circuito, quegli atleti capaci di trasformare la resilienza in una forma d’arte. Roberto Bautista Agut, 37 anni appena compiuti, con la consueta sobrietà che lo ha contraddistinto in oltre vent’anni di carriera, annuncia il ritiro e spiega che la stagione attuale rappresenterà il suo capitolo finale nel tennis professionistico. Una decisione che arriva come un colpo secco dei suoi, uno di quelli che lasciano l’avversario immobile a fondo campo, segnando l’inizio della fine per uno dei pilastri del tennis spagnolo.

Una carriera di cemento e costanza: dai 12 titoli alla Davis

Il curriculum del nativo di Castellon de la Plana, del resto, parla la lingua della solidità: 12 trofei ATP in bacheca, con l’ultimo acuto arrivato sul veloce indoor di Anversa nel 2024, a dimostrazione di una longevità agonistica fuori dal comune. Ma è nel 2019 che il tennista iberico ha toccato l’apice della propria parabola sportiva, con la conquista della storica Coppa Davis, sigillando l’annata con il best ranking come numero 9 del mondo. Un giocatore capace di rendere l’ordinario straordinario, basando il suo successo su un timing sulla palla invidiabile e una tenuta mentale granitica. L’ultima comparsa di Bautista Agut sul circuito risale al momento alla scorsa settimana, quando si è ritirato dopo pochi game contro Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo.

Verso il traguardo: un lungo viaggio iniziato nel 2004

Partito dai tornei Future nel lontano 2004, Bautista Agut ha attraversato diverse ere del tennis moderno senza mai snaturarsi. Il 2026 non sarà quindi solo una passerella d’onore, ma l’occasione per celebrare un professionista esemplare che ha saputo farsi rispettare su ogni superficie, nonostante l’erba di Wimbledon (dove raggiunse la semifinale nel 2019) e il cemento siano stati i suoi teatri preferiti. La sua uscita di scena priverà il tour di un punto di riferimento per dedizione e correttezza.

Il saluto di Roberto: “Voglio vivere ogni ultimo punto”

Di seguito, riportiamo integralmente le parole affidate da Bautista Agut ai propri canali social.

“Ci sono decisioni che non sono facili, ma che nascono dalla serenità e dal cuore: la stagione 2026 sarà la mia ultima come tennista professionista.

Ho vissuto il mio sogno per molti anni. Ho dato tutto me stesso in ogni allenamento e in ogni partita. Ora sento che è arrivato il momento di iniziare a dire addio, di vivere ogni torneo in modo diverso e di chiudere questo capitolo con gratitudine verso il mio amato tennis.

Voglio vivere ogni ultimo punto quest’anno. Sentire il sostegno della gente, competere ancora una volta nei tornei che hanno fatto parte della mia vita e salutare sul campo, che è il luogo in cui sono sempre stato più felice.

Grazie alla mia famiglia, al mio team, ai miei amici, ai miei sponsor e a tutte le persone che mi sono state accanto in questi anni. E grazie, dal profondo del cuore, a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto in ogni momento.

#HastaElUltimoPunto,

Roberto”