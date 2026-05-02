WTA Madrid, preview finale: non solo il titolo, Andreeva e Kostyuk si sfidano per la scalata alla Race

La finale del WTA 1000 di Madrid regala un accoppiamento che pochi avrebbero osato pronosticare al momento del sorteggio del tabellone. Sulla terra rossa del “Manolo Santana”, a contendersi il prestigioso titolo saranno Mirra Andreeva e Marta Kostyuk, rispettivamente testa di serie numero nove e ventisei. È l’epilogo di un torneo “rocambolesco”, caratterizzato da una vera e propria ecatombe delle favorite. Nessuna delle prime otto giocatrici del seeding, infatti, è riuscita a staccare il pass per le semifinali, lasciando campo libero alla freschezza delle due protagoniste odierne.

Andreeva a caccia della Tripletta “1000”

Per Mirra Andreeva, quella di Madrid è già la terza finale di un 2026 iniziato sotto i migliori auspici, dopo i successi ottenuti ad Adelaide e Linz. Reduce dalla semifinale di Stoccarda, la giocatrice di Krasnojarsk punta a mettere in bacheca il suo terzo titolo di categoria 1000 in carriera. Dopo i trionfi sul cemento di Dubai e Indian Wells dello scorso anno, questa vittoria rappresenterebbe il primo sigillo di rilievo sulla terra battuta, confermando la sua spaventosa precocità e adattabilità a ogni superficie.

Il momento d’oro di Marta Kostyuk

Dall’altra parte della rete, Marta Kostyuk sta vivendo il miglior momento della sua carriera agonistica. L’ucraina si presenta all’atto finale del prestigioso torneo iberico con una striscia aperta di undici vittorie consecutive, galvanizzata dal recente titolo conquistato in quel di Rouen. Per la ventitreenne di Kiev si tratta della sesta finale complessiva nel circuito maggiore, ma senza dubbio della più importante: dopo aver vinto due WTA 250 e aver ceduto in tre finali di livello 500, ha l’occasione di rompere il tabù nei grandi appuntamenti e conquistare il suo primo “1000”.

Il percorso e i precedenti

La strada verso la finale ha visto Kostyuk superare in semifinale Anastasia Potapova con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 (dopo aver battuto avversare quali Yulia Putintseva, Jessica Pegula, Caty McNally, Linda Noskova, nei turni precedenti), dimostrando una grande solidità mentale. Se guardiamo agli scontri diretti, il bilancio sorride all’ucraina: nell’unico precedente, disputato proprio all’inizio di questa stagione sul cemento di Brisbane, Kostyuk si impose in due set. Tuttavia, la sfida sulla terra madrilena promette una dinamica tattica differente, con Andreeva che cercherà vendetta su una superficie che esalta le sue doti difensive e di contrattacco.

Proiezioni di classifica e Race

Oltre al trofeo iberico, la finale in questione metterà in palio punti pesantissimi per il ranking WTA e la Race verso le Finals. In caso di successo, Andreeva consoliderebbe la sua posizione di numero 7 del mondo, ma farebbe un balzo prepotente nella Race stagionale, issandosi fino al terzo posto. Per Kostyuk, invece, la vittoria avrebbe un sapore storico: le permetterebbe di abbattere il muro delle prime quindici giocatrici del mondo per la prima volta in carriera e di sognare in grande per il resto della stagione, portandola fino alla nona posizione della Race.

Orario e programmazione TV

Tutto pronto dunque per l’ultimo atto sul campo “Manolo Santana”. L’appuntamento per la finale tra Mirra Andreeva e Marta Kostyuk è fissato per le ore 17:00. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Tennis e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma NOW.