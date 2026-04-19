WTA Rouen: Kostyuk pone fine ai sogni di Podrez. Secondo titolo WTA per l’ucraina

[1] M. Kostyuk b. [Q] V. Podrez 6-3 6-4

Marta Kostyuk infrange i sogni di Veronika Podrez e si prende il titolo all’Open Capfinances Rouen Mètropole 2026. La numero 28 WTA succede a un’altra ucraina nell’albo d’oro del WTA 250 normanno, ovvero Elina Svitolina.

La numero 1 del seeding rompe la maledizione delle finali perse e rimpingua la bacheca con il secondo trofeo WTA. Al successo di Austin del 2023 sono seguite tre delusioni concenti per Kostyuk, tra cui quella di inizio anno a Brisbane contro Aryna Sabalenka.

In un match da 10 break equamente distribuiti nei due set, è l’esperienza della 23enne di Kiev a fare al differenza nei momenti clou dell’incontro. Podrez commette ben 7 doppi falli – sono 5 anche per Kostyuk che pone una pezza con 4 ace – e al servizio è sempre sotto pressione, con il 42% di punti vinti con la prima e altrettanti con la seconda.

Ciononostante, la classe 2007 si è presentata sullo scenario WTA con una finale, raggiunta passando dalle qualificazioni. Cinque vittorie, cui si aggiunge il walkover in semifinale per l’infortunio di Sorana Cirstea, e un solo set perso, quello contro Elisabetta Cocciaretto. Podrez è certa di fare il suo esordio tra le migliori 150 del mondo.

Il match: Kostyuk conferma i pronostici e vince il secondo titolo WTA

L’avvio di match palesa per entrambe le protagoniste una tensione evidente. Nel primo game sono molti gli errori che le due ucraine iscrivono alle statistiche. Kostyuk ha il peso delle tre finali perse e i pronostici non possono che pendere nettamente dalla sua parte. Per Podrez l’inesperienza è un fattore dirimente, dato che è alla prima apparizione in un tabellone principale WTA. Tuttavia, è Marta la più fallosa: con una volée nel suo campo cede il servizio in partenza. La testa di serie numero 1 va sciogliendosi colpo dopo colpo e al break iniziale risponde con tre giochi consecutivi. La 23enne di Kiev spesso lascia l’iniziativa in mano alla giovane connazionale, che, nel tentativo di prendere sul ritmo Kostyuk, incappa in qualche errore di troppo. Podrez recupera il break e si riporta sul 3-3, ma nell’ottavo gioco perde ancora il servizio e la numero 28 WTA può chiudere per 6-3.

Nel secondo parziale Kostyuk prolunga la striscia di giochi consecutivi fino a 5. Il break dell’1-0 è seguito da un turno di battuta assai conteso, in cui Marta annulla due palle del controbreak e, dopo 14 quindici, fa 2-0. Podrez lotta e riesce a riacciuffare l’avversaria sul 2-2, salvo poi tornare a soffrire al servizio e incassare un altro break. Pur non trovando continuità nel proprio tennis, la classe 2007 dimostra di trovarsi meglio a rispondere e riesce a mettere a referto il secondo controbreak. La terra della Normandia regala ancora qualche sussulto fino al 4-4, quando la prima forza del tabellone francese strappa la battuta alla rivale e si concede la chance di servire per il titolo. Kostyuk ferma l’avanzata di Podrez e si laurea campionessa del WTA 250 di Rouen.