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Scanagatta a Radio Sportiva: “Non ci sono parole per Sinner. L’unico Masters 1000 che gli manca è Roma”

L'intervento del direttore su Radio Sportiva nei minuti successivi alla vittoria di Jannik Sinner a Madrid

Di Gianluca Sartori
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Jannik Sinner - Madrid 2026 (foto X @MutuaMadridOpen)

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