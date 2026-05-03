Italiani Scanagatta a Radio Sportiva: “Non ci sono parole per Sinner. L’unico Masters 1000 che gli manca è Roma” L'intervento del direttore su Radio Sportiva nei minuti successivi alla vittoria di Jannik Sinner a Madrid Ultimo aggiornamento: 03/05/2026 23:50 Di Gianluca Sartori Pubblicato il 03/05/2026 0 min di lettura 💬 Vai ai commenti Jannik Sinner - Madrid 2026 (foto X @MutuaMadridOpen) 🎾 UBICONTEST 2026 Gioca al nostro Fantatennis Crea la tua squadra per gli Internazionali BNL d'Italia 2026 e prova a scalare la classifica. Scarica la nostra app! Leggi il regolamento completo → Concorso a premi "Ubicontest 2026" · 18 aprile – 23 maggio 2026 · Valore totale montepremi € 2.550 Riproduzione riservata © Tabelloni ATP / WTA | Rassegna Stampa | ⚠️ Iscriviti a Warning | Commenta l'articolo TAGGED:flashJannik SinnerUbaldo Scanagatta Leave a comment Ultimi articoli Sinner vince a Madrid, le reazioni social. Da Meloni a Tajani Italiani Challenger Cagliari, Arnaldi festeggia il successo: “Tocchiamo ferro: il piede da due giorni non fa più male” Interviste ATP Madrid, Sinner: “Non c’è motivo per non giocare Roma. Ma ora voglio godermi il momento” Interviste Sinner e la “manita” di Masters: Jannik vola a quota 14350 punti ATP e consolida il primato ATP