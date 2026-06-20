Jodar salta anche Eastbourne: Wimbledon adesso è un’incognita

Lo swing sui manti rossi europei ha consacrato Rafa Jódar come uno dei più forti tennisti del momento. La brillante stella di Leganés – classe 2006 – ha messo in subbuglio il circuito ATP, facendo registrare risultati stratosferici negli ultimi mesi. Il mondo non attendeva altro che il suo esordio sull’erba, per capire se il giovanissimo Rafita fosse altrettanto scaltro sui prati verdi. Lo spagnolo è sbarcato al Queen’s per il prestigioso torneo londinese, ma ha riscontrato un fastidio nella zona addominale, decidendo dunque di preservarsi in vista del grande appuntamento di Wimbledon.

Jódar withdraws from Eastbourne as well.



Not looking good for his Wimbledon debut… — José Morgado (@josemorgado) June 19, 2026

Si credeva che Jódar potesse compiere il suo debutto sull’erba a Eastbourne, dov’era iscritto, ma il diciannovenne – già numero 23 del mondo e 13 della race – ha dato forfait anche per il Lexus Eastbourne Open. L’ipotesi che possa saltare Wimbledon adesso si fa più concreta, anche se stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS le sue intenzioni al momento restano comunque quelle di giocare ai Championships. Qualora il madrileno riuscisse a recuperare per lo Slam più importante della stagione, giungerebbe alle porte di Church Road con 0 match ufficiali disputati sul manto green in questa stagione e, in generale, con pochissima esperienza sui prati in carriera.