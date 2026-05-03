Sinner e la “manita” di Masters: Jannik vola a quota 14350 punti ATP e consolida il primato

Il quinto titolo Masters 1000 consecutivo conquistato al Mutua Madrid Open in finale con Alexander Zverev segna un ulteriore e deciso passo in avanti in classifica di Jannik Sinner nei confronti di Carlos Alcaraz. Se all’indomani della finale di Montecarlo il ritorno al primato era nei numeri piuttosto fragile, al punto dall’esporre il campione al contro-sorpasso da parte di Carlos Alcaraz già in caso di vittoria al torneo di Barcellona, la situazione si è in poche settimane consolidata.

I mille punti netti guadagnati con il titolo nella capitale spagnola proiettano Jannik a quota 14350, mentre l’asso murciano, complice purtroppo l’infortunio al polso rimediato a Barcellona, rimane fermo a 12960 (lo scorso anno non partecipò a Madrid); i 1390 punti di vantaggio aumenteranno dopo il torneo di Roma, dal momento che Carlos perderà i mille punti della vittoria 2025 e Sinner dovrà difendere i 650 della finale persa. Se davvero si porterà a 14700 aggiudicandosi l’evento del Foro, Sinner si avvicinerà a soli 55 punti dal record personale di Rafa Nadal. Qui un approfondimento di qualche giorno fa sulle prospettive di ranking di Jannik Sinner, che resterà numero uno sicuramente fino a Wimbledon, ma di questo passo – probabilmente molto oltre.

Per quanto riguarda invece il premio destinato al vincitore, l’asso di San Candido riceve un assegno di 1.007.165, mentre al finalista Zverev ne spettano 535.585; da notare che i premi del singolare femminile sono identici a quelli del torneo maschile.