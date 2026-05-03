Sinner-Zverev, quote che dicono tutto: per i bookmakers l’azzurro ha già vinto

Ormai è tradizione: Sinner e Zverev non possono far a meno di affrontarsi in ogni Masters 1000, di settimana in settimana, di mese in mese. Ma d’altronde, è ovvio che sia così fra il numero 1 e il numero 3 della classifica mondiale. Fra loro due c’è un solo altro giocatore, l’equilibrio regna sovrano…O forse no.

A distanziarli c’è, si, un solo altro giocatore, ma anche 6200 punti. Sapete quanti ne ha il tedesco e quindi quanti sono quelli a separarlo dall’ultimo giocatore del ranking ATP? 5805.

E alla fine, quando magari vorresti divertirti giocando qualche euro sull’attesissima finale di un torneo di categoria 1000, non resti neanche così sorpreso nel capire che non hai nulla da poter giocare… A meno che tu non voglia guadagnare il 17% di quanto investito, o rischiare tutto.

Perchè si, la vittoria del numero 1 al mondo, è data a 1.17 su bet365. Una quota addirittura inferiore a quella che vedeva Zverev vincente al suo primo turno qua a Madrid, contro il numero 45 del mondo Mariano Navone.

E se volessimo far follie, investire quel mutuo per la casa di famiglia nella vittoria del terzo giocatore più forte al mondo? Beh, ne guadagneremmo cinque volte la posta giocata: mica male. Il problema è che nei loro ultimi cinque incontri, Zverev non è mai riuscito a vincere neanche un singolo set, arrivando soltanto una volta a quota 6 game.

Sasha non vince un match contro Sinner dallo US Open 2023, da quei pazzi cinque set fra crampi e lacrime: ai tempi, era lui la bestia nera dell’italiano. Incredibile quanto in fretta tutto cambi, vero?

Oggi, fra i due, non sembra poterci esser partita. Il tennis, lo sappiamo, è lo sport del diavolo, tutto può accadere. Ma veder un così enorme distacco pre-match, offre non pochi spunti di riflessione sul tennis di oggi.