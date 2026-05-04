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ATP Roma, il tabellone: Sinner debutta con Ofner o Michelsen. Musetti nel quarto di Djokovic

Ottimo sorteggio per il numero 1 al mondo che esordirà con uno tra Ofner o Michelsen. Djokovic e Musetti con Zverev, nella parte bassa del tabellone

Di Carlo Galati
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Carlos Alcaraz e Jannik Sinner – ATP Roma 2025 (foto: Francesca Micheli)
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner – ATP Roma 2025 (foto: Francesca Micheli)

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Il Mutua Madrid Open 2026 si è appena concluso, con la vittoria di Jannik Sinner su Alexander Zverev e tutti i record che ne sono conseguiti per il n. 1 del mondo. A questo punto, dunque, manca solamente Roma per chiudere il cerchio dei Masters 1000 in carriera, allungando la striscia di vittorie nei singoli match e in generale eni tornei di questa categoria, cercando il sesto di fila e il quinto stagionale. L’assenza di Carlos Alcaraz, che ha dato forfait anche al Roland Garros per il problema al polso, sembrerebbe spianare la strada all’altoatesino, che ha confermato la sua presenza gli Internazionali BNL d’Italia 2026, nonostante le varie speculazioni sul tema. Come al femminile, saranno 96 i tennisti al via – tra chi ha conquistato l’accesso diretto, wild card, qualificati e partecipanti con ranking protetto – ma solamente uno succederà a ‘Carlitos’, nell’alzare il trofeo al cielo di Roma.

Sezioni
IL TABELLONE DELL’ATP 1000 DI ROMAATP Roma, gli ottavi di finale teoriciI primi turni degli italianiMontepremi e punti

Ottimo il sorteggio per il numero 1 al mondo che sfiderà uno tra Ofner e Michelsen nell’esordio al secondo turno. Dal suo lato del tabellone Felix Auger-Aliassime è la minaccia sulla carta più pericolosa. Nel suo lato di tabellone presente Flavio Cobolli che potrebbe avere una chance importante per andare avanti nel torneo, anche se l’esordio con Bergs o Atmane non è dei migliori.
Nella parte bassa del tabellone Lorenzo Musetti, che difende la semifinale dovrà vedersela ipoteticamente con Alexander Zverev e Novak Djokovic che però non gioca un match ufficiale da Indian Wells, ormai due mesi fa.

Tra le WC esordio difficile per Federico Cinà che ha un match d’esordio importante con la sorpresa di Madrid, il belga Alexander Blockx. Sarà un test importante per capire le velleità del giovane palermitano.

IL TABELLONE DELL’ATP 1000 DI ROMA

ATP Roma, gli ottavi di finale teorici

[1] J. Sinner (ITA) – [15] A. Fils (FRA)
[12] A. Rublev (RUS) – [5] B. Shelton (USA)
[4] F. Auger-Aliassime (CAN) – [14] V. Vacherot (MON)
[10] F. Cobolli (ITA) – [7] D. Medvedev (RUS)
[8] L. Musetti (ITA) – [11] J. Lehecka (CZE)
[13] K. Khachanov (RUS) – [3] N. Djokovic (SRB)
[6] A. De Minaur (AUS) – [9] A. Bublik (KAZ)
[16] T. Paul (USA) – [2] A. Zverev (GER)

I primi turni degli italiani

[1] J. Sinner (ITA) bye (al 2° turno con S. Ofner o A. Michelsen)
[8] L. Musetti (ITA) bye (al 2° turno con G. Mpetshi Perricard o un qualificato)
[10] F. Cobolli (ITA) bye (al 2° turno con Z. Bergs o T. Atmane)
[18] L. Darderi (ITA) bye (al 2° turno con Y. Hanfmann o H. Hurkacz)
L. Sonego (ITA) – I. Buse (PER)
M. Bellucci (ITA) – R. A. Burruchaga (ARG)
M. Berrettini (ITA) – A. Popyrin (AUS)
[WC] L. Nardi (ITA) – qualificato
[WC] M. Arnaldi (ITA) – J. Munar (ESP)
[WC] F. Cinà (ITA) – A. Blockx (BEL)
[WC] F. Maestrelli (ITA) – R. Bautista Agut (ESP)
[WC] G. Cadenasso (ITA) – T. A. Tirante (ARG)

Montepremi e punti

Vincitore: €1.007.165 | 1.000 punti
Finalista: €535.585 | 650
Semifinalisti: €297.550 | 400
Quarti: €169.375 | 200
Ottavi: €92.470 | 100
Terzo turno: €54.110 | 50
Secondo turno: €31.585 | 30
Primo turno: €21.285 | 10

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