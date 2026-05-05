I Tennis Foundation: la cerimonia a Roma tra solidarietà e talento. Premiati Furlan e Donati

Quella di lunedì 4 maggio 2026 al Circolo Montecitorio di Roma è stata la Charity Night di I Tennis Foundation. Con la cerimonia di consegna dei diplomi del programma internazionale Little Tennis Champions for Italy Albania Kosovo Montenegro 2025-26, uno dei momenti più significativi del percorso benefico sportivo promosso dall’associazione no-profit torinese. Che punta a favorire la crescita sportiva, educativa e personale di ragazze e ragazzi dotati di talento ma senza le possibilità economiche.

Alla serata hanno preso parte numerosi protagonisti del tennis italiano e internazionale. Tra cui Simone Tartarini, Renzo Furlan, Gipo Arbino, Damiano Fiorucci (preparatore atletico di Musetti), Matteo Donati, Fabio Chiappini e Claudio Pistolesi. La conduzione è stata affidata al giornalista Stefano Meloccaro.

Sono stati quindi premiati i dodici borsisti del programma 2025-26. Per l’Italia Ianis Alberto Cruceru, Davide Dagnino, Paolo Toscano, Antonia Stephany Bondoc, Maria Chiara Forgione, Demetra Mazzarella e Carolina Pacini. Mentre per l’Albania Arber Dano e il Kosovo Anesa Ismajli. Invece per il Montenegro ecco Ljubisa Krulj, Petar Stankovic e Nadja Knezevic.

I Tennis Foundation: premi e dichiarazioni

Nel corso della serata, I Tennis Foundation ha conferito il titolo di membro onorario a Renzo Furlan e Matteo Donati. I loro nomi si aggiungono a un elenco prestigioso che negli anni ha accolto campioni e protagonisti come Steffi Graf, Ivan Ljubicic, Francesca Schiavone, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Elisabetta Cocciaretto, Omar Camporese e Lucia Bronzetti.

“Questa serata rappresenta il momento più emozionante di un percorso che dura un anno intero“, ha spiegato Simone Bongiovanni, co-founder di I Tennis Foundation, team manager del progetto e mental coach del programma, “i nostri 12 borsisti hanno dimostrato dedizione, impegno e una crescita straordinaria, sia sul piano tecnico che mentale. Il nostro obiettivo è offrire opportunità reali a chi ha talento e sogni da inseguire. I risultati ottenuti confermano il valore del progetto. Un ringraziamento speciale va ai nostri partner, ai coach e ai campioni che continuano a sostenere con entusiasmo le attività dell’associazione“.

Renzo Furlan, best ranking al n.19 e capace di condurre Jasmine Paolini al vertice del tennis mondiale con le finali di Roland Garros e Wimbledon 2024, ha spiegato: “So quanta dedizione serva per sostenere queste ragazze e questi ragazzi, che vi stanno ripagando non solo con i risultati, ma soprattutto con il loro impegno quotidiano. Mi auguro davvero che questo progetto possa andare avanti il più a lungo possibile, perché investire sui giovani talenti è fondamentale. Magari continuando a cavalcare l’onda straordinaria che questo sport sta vivendo grazie ai nostri grandi campioni”.

Il progetto

Little Tennis Champions è oggi un programma internazionale attivo in Italia, Albania, Kosovo e Montenegro, nato per offrire a giovani talenti un percorso completo che integra tennis, preparazione atletica, mental coaching, educazione e partecipazione ai tornei internazionali con il supporto di tecnici e professionisti di alto livello. Il piano di borse di studio Little Tennis Champions ha lo scopo di fornire un percorso annuale comprensivo di sessioni di formazione tennistica, partecipazione ai tornei internazionali Tennis Europe e importanti attività come il mental coaching, corsi di lingua inglese, educazione civica, learning by the champions, giornalismo e comunicazione sportiva.