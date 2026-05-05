WTA Roma, Kostyuk si ferma prima di iniziare: la campionessa di Madrid dà forfait

La prima rinuncia pesante del tabellone femminile arriva ancora prima dell’esordio. Marta Kostyuk non giocherà gli Internazionali, scegliendo di fermarsi dopo il titolo conquistato a Madrid.

Kostyuk, stop dopo il trionfo

La decisione arriva al termine di dieci giorni gestiti ad altissimo livello, più sul piano mentale che fisico: un solo set perso lungo tutto il torneo madrileno, chiuso con una continuità che ha certificato il salto di qualità della giocatrice ucraina. A Roma, però, non scenderà in campo. La motivazione ufficiale parla di un problema al fianco destro, ma dentro la scelta c’è anche la necessità di non forzare dopo uno sforzo così concentrato.

🇺🇦 Marta Kostyuk withdraws from the upcoming WTA 1000 tournament in Rome. pic.twitter.com/FMUlNtyxtU — The First Serve (@TheFirstServeAU) May 5, 2026

Il calendario, in questa fase, impone equilibrio. Meglio fermarsi ora per arrivare nelle condizioni migliori ai prossimi appuntamenti: il WTA Strasbourg e soprattutto il Roland Garros. La terra battuta richiede energie piene e gestione precisa dei carichi e non può essere ignorato. Almeno ché tu non sia Sinner e allora cambia tutto. Ma questo è un altro tema.

Cambio in tabellone

Il forfait ha costretto gli organizzatori a una modifica del tabellone. Jaqueline Cristian acquisisce lo status di testa di serie numero 33, mentre ci sarà spazio per una lucky loser. Un incastro che ridisegna una piccola parte del tabellone, ma che soprattutto conferma quanto sia difficile la gestione delle risorse fisiche e mentali sul lungo periodo.