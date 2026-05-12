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LIVE ATP Roma, ottavi: Sinner-Pellegrino 6-2 6-3, Jannik ai quarti. Darderi, che rimonta su Zverev!

Di Gianluca Sartori
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Jannik Sinner - Roma 2026 (foto Francesca Micheli)
Jannik Sinner - Roma 2026 (foto Francesca Micheli)

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6 hr 30 min ago12/05/2026 17:23

Rimanete su Ubitennis!

Grazie ai nostri lettori che hanno seguito il live di questo pomeriggio. Rimanete su Ubitennis per i contenuti successivi: qui la cronaca di Sinner-Pellegrino, qui il racconto di Darderi-Zverev.

7 hr 7 min ago12/05/2026 16:46

Match: Darderi b. Zverev 1-6 7-6(10) 6-0

Strepitosa rimonta di Luciano Darderi! Salva quattro match point e domina Zverev ribaltando la partita. Vola per la prima volta ai quarti in un 1000!

7 hr 10 min ago12/05/2026 16:43

Darderi serve per il match

Sulla BNP Paribas, Darderi è vicino alla clamorosa impresa: dopo aver salvato quattro match point nel tiebreak del secondo set, è sopra 5-0 e serve per il match contro Zverev!

7 hr 14 min ago12/05/2026 16:39

Sinner ai quarti

Ottima partita di Pellegrino che, al netto della tensione iniziale, ha saputo stare al passo col numero uno del mondo per quasi un’ora. Bell’abbraccio tra i due a rete e Jannik scrive sulla telecamera: “Grande Andrea”

7 hr 16 min ago12/05/2026 16:38

Match: Sinner-Pellegrino 6-2 6-3

Finisce con un nuovo break: Sinner vince 6-2 6-3 e va ai quarti di finale. Trentunesima vittoria consecutiva in un Masters 1000, Djokovic uguagliato

7 hr 21 min ago12/05/2026 16:33

Sinner-Pellegrino 6-2 5-3

Con il terzo ace, Sinner allunga e va a un turno di battuta dai quarti di finale a Roma. Alla distanza, sta nuovamente uscendo la differenza di livello.

7 hr 25 min ago12/05/2026 16:28

Break: Sinner-Pellegrino 6-2 4-3

Arriva il break a seguito di uno scambio lunghissimo e ricco di palle corte: non riesce il recupero di Pellegrino, Sinner fa lo strappo

7 hr 29 min ago12/05/2026 16:25

Sinner-Pellegrino 6-2 3-3

Sinner tiene il servizio, ma partita equilibrata in questo momento.

8 hr 36 min ago12/05/2026 16:17

Sinner-Pellegrino 6-2 2-3

Si apre il campo col servizio a uscire e chiude il punto col dritto lungolinea: così Pellegrino tiene il servizio nel quinto gioco del secondo set

8 hr 39 min ago12/05/2026 16:15

Sinner-Pellegrino 6-2 2-2

Con un ace, Sinner tiene la battuta

8 hr 44 min ago12/05/2026 16:09

Sinner-Pellegrino 6-2 1-2

Pellegrino tiene il turno di battuta a zero! Mantiene il vantaggio nel secondo set.

8 hr 47 min ago12/05/2026 16:06

Sinner-Pellegrino 6-2 1-1

Sinner tiene il servizio nel secondo set. Intanto, sulla BNP Paribas Arena Luciano Darderi vince il secondo set dopo un tiebreak lunghissimo: 6-1 Zverev, 7-6(10) Darderi, si va al terzo.

8 hr 49 min ago12/05/2026 16:04

Sinner-Pellegrino 6-2 0-1

Bravo Pellegrino, che salva una palla break e si porta avanti nel punteggio nel secondo set

8 hr 2 min ago12/05/2026 15:51

Primo set: Sinner-Pellegrino 6-2

Sinner tiene il turno di battuta a zero: è suo il primo set sul Centrale

8 hr 6 min ago12/05/2026 15:47

Sinner-Pellegrino 5-2

Cresce Pellegrino che tiene il turno di battuta senza concedere palle break per la prima volta nel match. Tuttavia, Sinner serve per il primo set dopo il cambio di campo.

8 hr 11 min ago12/05/2026 15:43

Sinner-Pellegrino 5-1

Pellegrino appare più dentro al match e arriva sul 15-30, però poi Sinner tiene il servizio

8 hr 17 min ago12/05/2026 15:37

Sinner-Pellegrino 4-1

Pellegrino salva due palle del 5-0 e con una buona palla corta toglie lo zero dal suo tabellino. Anche oggi condizioni ventose sul Centrale.

8 hr 25 min ago12/05/2026 15:28

Sinner-Pellegrino 4-0

Pellegrino produce una bella giocata nei dintorni della rete e arriva a palla break, ma affossa un dritto e poi Sinner non si fa pregare

9 hr 33 min ago12/05/2026 15:20

Break: Sinner-Pellegrino 3-0

Doppio break per Sinner. Nel corso del game, Pellegrino ha contestato una chiamata del falco elettronico, ma nulla si può fare in questi casi. Poi due errori di rovescio del pugliese e Jannik scappa.

9 hr 37 min ago12/05/2026 15:16

Sinner-Pellegrino 2-0

Tiene il servizio senza problemi Sinner, che domina gli scambi dal fondo in questo avvio.

9 hr 42 min ago12/05/2026 15:12

Break: Sinner-Pellegrino 1-0

Una smorzata vincente di Sinner, poi un doppio fallo e un dritto in rete di Pellegrino: Jannik ottiene subito il break

9 hr 44 min ago12/05/2026 15:09

Inizia il match

Pellegrino inizia il match al servizio. Gioca la dodicesima partita a livello di circuito ATP.

9 hr 48 min ago12/05/2026 15:06

Al via Sinner-Pellegrino

I giocatori stanno effettuando il riscaldamento sul Centrale di Roma

Cari amici di Ubitennis, siamo pronti per seguire insieme l’ottavo di finale dell’ATP Roma tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. I due azzurri si sfidano sul Campo Centrale per un posto nei quarti. Una sfida tra due personaggi agli antipodi: Jannik va per la 31esima vittoria in un 1000, Pellegrino è per la prima volta in un tabellone principale di un torneo simile. Sinner è forte di una statistica impressionante: non ha mai perso una sfida contro un italiano in un tabellone principale di un torneo ATP.

Sezioni
Rimanete su Ubitennis!Match: Darderi b. Zverev 1-6 7-6(10) 6-0Darderi serve per il matchSinner ai quartiMatch: Sinner-Pellegrino 6-2 6-3Sinner-Pellegrino 6-2 5-3Break: Sinner-Pellegrino 6-2 4-3Sinner-Pellegrino 6-2 3-3Sinner-Pellegrino 6-2 2-3Sinner-Pellegrino 6-2 2-2Sinner-Pellegrino 6-2 1-2Sinner-Pellegrino 6-2 1-1Sinner-Pellegrino 6-2 0-1Primo set: Sinner-Pellegrino 6-2Sinner-Pellegrino 5-2Sinner-Pellegrino 5-1Sinner-Pellegrino 4-1Sinner-Pellegrino 4-0Break: Sinner-Pellegrino 3-0Sinner-Pellegrino 2-0Break: Sinner-Pellegrino 1-0Inizia il matchAl via Sinner-Pellegrino

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