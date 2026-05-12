LIVE ATP Roma, ottavi: Sinner-Pellegrino 6-2 6-3, Jannik ai quarti. Darderi, che rimonta su Zverev!

Rimanete su Ubitennis! Grazie ai nostri lettori che hanno seguito il live di questo pomeriggio. Rimanete su Ubitennis per i contenuti successivi: qui la cronaca di Sinner-Pellegrino, qui il racconto di Darderi-Zverev.

Match: Darderi b. Zverev 1-6 7-6(10) 6-0 Strepitosa rimonta di Luciano Darderi! Salva quattro match point e domina Zverev ribaltando la partita. Vola per la prima volta ai quarti in un 1000!

Darderi serve per il match Sulla BNP Paribas, Darderi è vicino alla clamorosa impresa: dopo aver salvato quattro match point nel tiebreak del secondo set, è sopra 5-0 e serve per il match contro Zverev!

Sinner ai quarti Ottima partita di Pellegrino che, al netto della tensione iniziale, ha saputo stare al passo col numero uno del mondo per quasi un’ora. Bell’abbraccio tra i due a rete e Jannik scrive sulla telecamera: “Grande Andrea”

Match: Sinner-Pellegrino 6-2 6-3 Finisce con un nuovo break: Sinner vince 6-2 6-3 e va ai quarti di finale. Trentunesima vittoria consecutiva in un Masters 1000, Djokovic uguagliato

Sinner-Pellegrino 6-2 5-3 Con il terzo ace, Sinner allunga e va a un turno di battuta dai quarti di finale a Roma. Alla distanza, sta nuovamente uscendo la differenza di livello.

Break: Sinner-Pellegrino 6-2 4-3 Arriva il break a seguito di uno scambio lunghissimo e ricco di palle corte: non riesce il recupero di Pellegrino, Sinner fa lo strappo

Sinner-Pellegrino 6-2 3-3 Sinner tiene il servizio, ma partita equilibrata in questo momento.

Sinner-Pellegrino 6-2 2-3 Si apre il campo col servizio a uscire e chiude il punto col dritto lungolinea: così Pellegrino tiene il servizio nel quinto gioco del secondo set

Sinner-Pellegrino 6-2 2-2 Con un ace, Sinner tiene la battuta

Sinner-Pellegrino 6-2 1-2 Pellegrino tiene il turno di battuta a zero! Mantiene il vantaggio nel secondo set.

Sinner-Pellegrino 6-2 1-1 Sinner tiene il servizio nel secondo set. Intanto, sulla BNP Paribas Arena Luciano Darderi vince il secondo set dopo un tiebreak lunghissimo: 6-1 Zverev, 7-6(10) Darderi, si va al terzo.

Sinner-Pellegrino 6-2 0-1 Bravo Pellegrino, che salva una palla break e si porta avanti nel punteggio nel secondo set

Primo set: Sinner-Pellegrino 6-2 Sinner tiene il turno di battuta a zero: è suo il primo set sul Centrale First set: Secured 🔒 @janniksin takes the opener 6-2 over Pellegrino in 43 minutes! #IBI26 pic.twitter.com/YVqcvMHXVr — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2026

Sinner-Pellegrino 5-2 Cresce Pellegrino che tiene il turno di battuta senza concedere palle break per la prima volta nel match. Tuttavia, Sinner serve per il primo set dopo il cambio di campo.

Sinner-Pellegrino 5-1 Pellegrino appare più dentro al match e arriva sul 15-30, però poi Sinner tiene il servizio

Sinner-Pellegrino 4-1 Pellegrino salva due palle del 5-0 e con una buona palla corta toglie lo zero dal suo tabellino. Anche oggi condizioni ventose sul Centrale.

Sinner-Pellegrino 4-0 Pellegrino produce una bella giocata nei dintorni della rete e arriva a palla break, ma affossa un dritto e poi Sinner non si fa pregare

Break: Sinner-Pellegrino 3-0 Doppio break per Sinner. Nel corso del game, Pellegrino ha contestato una chiamata del falco elettronico, ma nulla si può fare in questi casi. Poi due errori di rovescio del pugliese e Jannik scappa.

Sinner-Pellegrino 2-0 Tiene il servizio senza problemi Sinner, che domina gli scambi dal fondo in questo avvio.

Break: Sinner-Pellegrino 1-0 Una smorzata vincente di Sinner, poi un doppio fallo e un dritto in rete di Pellegrino: Jannik ottiene subito il break

Inizia il match Pellegrino inizia il match al servizio. Gioca la dodicesima partita a livello di circuito ATP.

Al via Sinner-Pellegrino I giocatori stanno effettuando il riscaldamento sul Centrale di Roma

Cari amici di Ubitennis, siamo pronti per seguire insieme l’ottavo di finale dell’ATP Roma tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. I due azzurri si sfidano sul Campo Centrale per un posto nei quarti. Una sfida tra due personaggi agli antipodi: Jannik va per la 31esima vittoria in un 1000, Pellegrino è per la prima volta in un tabellone principale di un torneo simile. Sinner è forte di una statistica impressionante: non ha mai perso una sfida contro un italiano in un tabellone principale di un torneo ATP.