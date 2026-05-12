WTA Roma: continua la favola di Cirstea, elimina anche Ostapenko e vola in semifinale

[26] S. Cirstea b. J. Ostapenko 6-1 7-6(0)



“Se vinco Roma, ci ripenso“. Se continuerà a giocare così, sicuramente Sorana Cirstea potrà darsi una chance per rifletterci un po’ meglio. Dopo aver annunciato che il 2026 sarà il suo ultimo anno nel tour, la rumena si sta esprimendo alla grande e chissà che al termine di questa settimana, in parallelo a un certamente complesso (ma non impossibile) titolo, non arrivi anche un ripensamento. Il trionfo a Cluj-Napoca a febbraio, la semifinale a Rouen, i quarti a Linz e gli ottavi a Miami e Dubai erano gli highlights della sua stagione fino a una decina di giorni fa, ma l’elenco dovrà necessariamente aggiornarsi al termine degli Internazionali BNL d’Italia.

Cirstea a Roma sta giocando su una nuvoletta e, dopo aver estromesso dal torneo Aryna Sabalenka (senza sapere che fosse la sua prima vittoria contro una n. 1 del mondo, diventando peraltro la più anziana di sempre a ottenere il primo successo contro una n. 1), gioca una grande partita anche ai quarti contro Jelena Ostapenko, nel solito mood “vorrei ma non posso”. Che poi potere potrebbe anche, come ha dimostrato nel cuore del secondo parziale, ma un primo set opaco e un tie-break di fatto non giocato costano troppo cari alla lettone, che si arrende 6-1 7-6(0) in poco più di un’ora e mezza. Grazie alla semifinale raggiunta nella Capitale (la quarta complessiva in un WTA 1000, sfiderà una tra Gauff e Andreeva), Cirstea eguaglia anche il suo best ranking LIVE di n. 21 WTA. Di questo passo, però, il primo ingresso in top 20 a 36 anni compiuti sarà soltanto questione di tempo.

Primo set: Cirstea domina e lascia le briciole a Ostapenko

Cirstea parte al servizio e, nonostante l’aggressività di Ostapenko in risposta, riesce a salvare una palla break con merito e a portare a casa il primo turno di battuta terza occasione. Sarà l’unico gioco lottato del primo parziale, perché dopo aver tenuto a zero il suo primo game al servizio la lettone va in costante difficoltà, commette qualche errore di troppo e subisce la profondità di Cirstea, che ottiene il primo break del match e si porta sul 3-1. La rumena cede soltanto due punti nei suoi ultimi tre turni di battuta (80% di punti vinti con la prima nel set d’apertura), conquista un altro break nel sesto game e domina 6-1 la prima frazione, approfittando anche dei numerosi errori di Ostapenko.

Secondo set: Ostapenko non sfrutta le sue chance, continua la favola di Cirstea

L’inizio del secondo set è più confortante per Ostapenko, perché sebbene Cirstea non abbassi il livello, la campionessa del Roland Garros 2017 alza decisamente il suo, riuscendo a fare più male con il dritto e ad essere più solida con il rovescio. Sfruttando anche il piccolo vantaggio di servire per prima la lettone fa gara di testa, salva alla grande (e con margine) una palla break nel quinto gioco e trova lei per prima l’allungo nel secondo set: 4-2.

Cirstea dimentica in fretta il peggior game della sua partita, trova inaspettatamente l’immediato contro-break. In questa fase della partita è però Ostapenko a fare la partita nel bene e nel male, tant’è che prima torna avanti di un break e va a servire per il set sul 5-3, poi si fa nuovamente riprendere ma alla fine arriva – in risposta – al set point sul 5-4. Qui però la rumena trova un rovescio lungolinea splendido per cancellare la chance e riacquisisce fiducia, operando l’aggancio sul 5-5 e dominando il tie-break poco più tardi, chiudendolo senza lasciare neanche un punto alla sua avversaria, decisamente troppo fallosa. Finisce 6-1 7-6(0) per Cirstea, che vola in semifinale dove attende una tra Gauff e Andreeva.