Roma, il programma di gioco di mercoledì 13 maggio: Darderi-Jodar non prima delle 20:30

Da Roma, il nostro inviato

Mercoledì 13 maggio, agli Internazionali BNL d’Italia, si giocheranno i quarti di finale relativi alla parte basse dei tabelloni di singolare maschile e femminile, sul Campo Centrale del Foro Italico.

Roma: Darderi-Jodar non prima delle 20:30

Il match di cartello per i tifosi italiani sarà quello che vedrà opposto l’idolo di casa Luciano Darderi e il giovane talento spagnolo Rafael Jodar. I due scenderanno in campo nell’ultimo match in programma, non prima delle 20:30. Chi avrà la meglio tra l’azzurro e lo spagnolo affronterà il giocatore che uscirà vittorioso dal primo quarto di finale in programma, che sarà quello che vedrà opposti il norvegese Casper Ruud e il russo Karen Khachanov, non prima delle 15.

Per il femminile, invece, ad aprire le danze ci penseranno la polacca Iga Swiatek e l’americana Jessica Pegula, che calcheranno il rettangolo da gioco a partire dalle ore 13. La vincitrice di questa sfida sarà opposta all’ucraina Elena Svitolina o alla kazaka Elena Rybakina, che duelleranno nel primo match serale, non prima delle 19.

Da segnalare anche l’ottavo di finale di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel tabellone di doppio. Il tandem azzurro, nel terzo match in programma sul Campo Pietrangeli, verso le 16, cercherà di superare il duo composto dall’americano Evan King e dallo svedese Andre Goransson.