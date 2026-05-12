Andy Murray coach ad interim di Jack Draper per la stagione su erba

Andy Murray e Jack Draper, finalmente insieme. I due giocatori britannici più forti dell’ultimo secolo uniranno le forze durante la parte più british dell’anno, la stagione su erba. Draper, già n. 4 del mondo ma prossimo all’uscita dalla top 10 dopo il Roland Garros (cui ha già annunciato che non parteciperà), ha annunciato ai media inglesi la separazione con Jamie Delgado, ex coach tra gli altri di Grigor Dimitrov e dello stesso Murray.

“Sono davvero grato a Jamie Delgado per tutto quello che ha fatto per me in questi sei mesi. È un allenatore di livello mondiale e una persona straordinaria. Nel frattempo, continuerò a ricevere sostegno dell’eccellente team della LTA, con l’aggiunta di Andy Murray, che mi affiancherà per tutta la stagione sull’erba” – le parole di Draper riportate da Sky Sport UK.

Dopo aver saltato completamente la trasferta australiana, Draper era tornato in campo in Coppa Davis in Norvegia a inizio febbraio, riprendendo poi l’attività con costanza soltanto a Dubai (sconfitto al secondo turno da Rinderknech). I quarti raggiunti a Indian Wells – superando anche Djokovic in uno dei match dell’anno – sono per ora l’highlight di una stagione ancora drammaticamente troppo corta. Due sconfitte di fila tra Miami e Barcellona sono quel che resta del 2026 del britannico, che spera di tornare nello Slam di casa dove non ha mai performato alla grande.

Per Murray sarà invece la seconda esperienza da coach dopo quella con Djokovic. Le premesse per una coppia esplosiva ci sono tutte, resta da capire quanto il fisico di Draper intenderà collaborare.