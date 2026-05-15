WTA Roma, Svitolina: “Sognavo di tornare a giocare una finale così”

La settimana da sogno di Elina Svitolina agli Internazionali BNL d’Italia ha portato la giocatrice ucraina all’ultimo atto: la finale contro Coco Gauff. La giocatrice di Odessa ha sconfitto la tre volte finalista Iga Swiatek in semifinale, centrando a sua volta la terza finale a Roma, dopo i successi nel 2017 e 2018. Svitolina torna a giocarsi il titolo agli Internazionali a otto anni di distanza dall’ultima volta, forte di una ritrovata classifica che la proietta al n. 8 nel ranking live, con la possibilità di salire al n. 7 in caso di successo contro Coco Gauff.

“Sono davvero lieta della performance. Due grandi vittorie una dietro l’altra, in generale ho fatto una grande partita e sono davvero contenta di essere in finale qui ancora una volta con l’opportunità di alzare il trofeo”.

D. Cosa puoi dirci riguardo al tuo stato di forma attuale? Pensi di essere in una delle tue migliori condizioni degli ultimi cinque, sei, sette anni?

“Non è tanto questo il discorso, piuttosto cerco di essere in buona forma, di lavorare su poche cose e di affrontare le situazioni difficili con differenti approcci. Penso sia andata bene per me, che sia importante migliorare me stessa, il mio gioco, la mia mentalità per affrontare questo tipo di giocatrici. Questo è l’obbiettivo e sto lavorando per questo”.

D. Hai bisogno di essere più aggressiva contro avversarie di questo tipo?

“Assolutamente sì. Non puoi concedere molto quando affronti le migliori giocatrici, non puoi concedere punti facili, devi metterci tutta te stessa in ogni singolo colpo. Contro giocatrici che giocano ad alta intensità come Swiatek, tu devi giocare duro ogni colpo se vuoi dominare negli scambi. Non è un compito facile, ma sono contenta di aver fatto le cose giuste oggi”.

D. E adesso sei in finale. Cosa ti aspetti dal tuo match contro Coco Gauff, con cui ti sei già scontrata diverse volte in passato?

“Noi abbiamo giocato molto volte contro in passato, quindi so cosa aspettarmi dal suo gioco, e lei penso conosca altrettanto bene il mio. Sarà una grande battaglia, per me sarà importante stare in partita, e allo stesso tempo lavorare su alcune piccole strategie tattiche contro di lei. Sarà determinante pe me mantenere le idee chiare e cercare di eseguire nel miglior modo possibile”.

D. Cosa rappresenterebbe per te vincere il trofeo domani?

“Significherebbe tutto per me. Ma cerco di non mettermi troppa pressione, perché penso di non avere molto da perdere dopo l’operazione, il recupero, e la speranza di poter tornare a giocare le semifinali e le finali contro le migliori giocatrici del circuito. E’ una cosa che sognavo di tornare a fare”.