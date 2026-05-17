ATP Ginevra/Amburgo: Navone vince il derby argentino, Tiafoe e Paul avanzano

Sfida tutta sudamericana al primo turno dell’ATP 250 di Ginevra, con Mariano Navone che supera il connazionale Marco Trungelliti al termine di una maratona tra terraioli puri, durata 2 ore e 54 minuti, chiusa con il punteggio di 5-7 7-5 6-1.

Trungelliti, al miglior ranking in carriera, paga l’età avanzata in un match che aveva assunto toni molto fisici contro un avversario undici anni più giovane e ben abituato a questo tipo di partite.

Il primo set era sembrato incanalarsi subito verso Navone, avanti di un break fino al 4‑3 prima di subire il ritorno di Trungelliti, bravo a rientrare e chiudere 7‑5. Nel secondo parziale l’equilibrio si spezza inizialmente a favore del 36enne, capace di salire addirittura 5‑1; da lì però comincia la risalita di Navone, che infila sei giochi consecutivi, vince il set 7‑5 e poi domina il terzo per 6‑1.

Navone affronterà ora Cameron Norrie al secondo turno. Trungelliti, finalista a Marrakech lo scorso aprile nel suo exploit più recente, paga una partita lunga fisicamente e nella quale non ha saputo sfruttare i momenti a lui più favorevoli, come quando i è trovato 5-1 sopra.

Giornata movimentata anche all’ATP 500 di Amburgo, con due match di primo turno ricchi di spunti.

Frances Tiafoe, testa di serie n.8 e numero 22 del mondo, supera la wild card di casa Diego Dedura, classe 2008, con un doppio 6‑4. Dedura si è mostrato competitivo e solido nei turni di battuta, ma l’esperienza e la maggiore consistenza da fondo di Tiafoe hanno pesato nei momenti chiave, soprattutto nelle fasi di risposta sul lato sinistro del campo.

Molto più netto il successo di Tommy Paul, n.18 del ranking e testa di serie n.6, che liquida il connazionale Ethan Quinn, classe 2004 e attualmente al suo best ranking, n.48, con un 6‑2 6‑3 senza particolari complicazioni. Paul ha controllato l’incontro sin dalle prime battute, imponendo ritmo nello scambio e togliendo tempo alla prima palla di Quinn, che non è riuscito a trovare soluzioni efficaci in uscita dal servizio.

Per entrambi gli americani l’ingresso al secondo turno arriva con sensazioni positive: Tiafoe supera un avversario giovane e aggressivo in un ambiente non semplice, Paul conferma l’ottimo momento contro una delle facce nuove del tennis statunitense.