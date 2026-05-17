ATP/WTA, qualificazioni: niente da fare per Spiteri e Brancaccio, brilla il giovane Schoenhaus

Domenica intensissima, e non solo al Foro Italico, ma su tutti i manti rouge del continente. Nella settimana topica che precede l’inizio del secondo Slam dell’anno, tennisti e tenniste tentano di prepararsi al meglio per il grande appuntamento smussando gli angoli nei tornei preparatori.

Nel circuito ATP, dal 18 al 23 maggio, si giocherà sia ad Amburgo che a Ginevra, dove si sono conclusi gli ultimi incontri del tabellone di qualificazione: In Germania, il programma ha proposto due match tutt’altro che banali, che hanno visto protagonisti proprio due beniamini di casa (o quasi). Upset clamoroso quello realizzato da Max Schoenhaus, tedesco classe 2007 che ha avuto la meglio su Marcus Giron, sconfitto in due ore e quarantadue di gioco con lo score di 6-7 6-4 7-6. Il neo diciottenne, numero 472 del ranking, dopo aver battuto anche Van Assche, ha conquistato per la prima volta l’accesso ad un main draw ATP. Ci ha tentato anche il connazionale Henry Squire, il quale ha ceduto alla distanza a Rinky Hijikata, vincitore del tete a tete col padrone di casa. Sul velluto, invece, “Nacho” Buse, che ha schiantato Hugo Gaston concedendogli appena tre game.

A Ginevra fila tutto più liscio, senza particolari scossoni nel tabellone cadetto. Vittorie in sicurezza per Basavareddy e Butvilas ai danni di Feldbausch e Duckworth. Soffre, ma rimonta Clement Tabur, eliminando l’azzurro Raul Brancaccio (0-6 6-2 6-2). Chiude il turno di quali, in grande stile, “El Tiburon” Cisco Comesana, sbarazzatosi di Rehberg in due rapidissimi set.

Fronte WTA, il circuito si è diviso tra Strasburgo e la terra marocchina di Rabat. In Francia non sono mancate le sorprese nei match decisivi di quali, a partire dall’eliminazione di Yulia Putintseva, sconfitta con un doppio 6-4 dall’ucraina Oliynykova. Autoritarie anche Gibson, Kessler e Kasatkina, le quali hanno steso le rispettive avversarie. Sul rovente mattone tritato di Rabat, è mancato pochissimo all’impresa di Dalila Spiteri, che si è purtroppo arresa in tre parziali alla svedese Hennemann. Avanzano anche la connazionale Zaar e la francese Fiona Ferro.