LIVE ATP Roma, la finale: al via Sinner-Ruud davanti a Mattarella

Entrano in campo i giocatori Sinner e Ruud fanno il loro ingresso in campo prendendo per mano i rispettivi bimbi. Giornata di sole a Roma.

Ovazione per Panatta Le telecamere indugiano su Adriano Panatta, a cui viene tributata un’ovazione da parte del Campo Centrale.

Inno di Mameli sul Centrale Eseguito l’inno di Mameli sul Campo Centrale

Arrivato Mattarella Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella fa il suo ingresso sul Campo Centrale, accolto da una standing ovation.

Cari amici di Ubitennis, eccoci pronti per seguire in diretta live la finale del singolare maschile del Masters 1000 di Roma 2026 in un giorno che potrebbe essere storico per il tennis italiano. In campo a partire dalle 17 Jannik Sinner e Casper Ruud: l’azzurro gioca per diventare il primo italiano a vincere il titolo dopo Adriano Panatta, che ci riuscì nel 1976. Tutto ciò in una domenica che è iniziata benissimo per i colori italiani grazie al trionfo di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio.

La preview di Sinner-Ruud

Il ricordo della finale tra Panatta e Vilas