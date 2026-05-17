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LIVE ATP Roma, la finale: al via Sinner-Ruud davanti a Mattarella

La diretta live della finalissima degli Internazionali d'Italia a Roma: Sinner in campo per scrivere un'altra pagina di storia

Di Gianluca Sartori
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Jannik Sinner - Roma 2026 (foto Francesca Micheli)
Jannik Sinner - Roma 2026 (foto Francesca Micheli)

🆕 Sinner e Bolelli e Vavassori in finale!
Guarda la sesta puntata di Salotto Ubitennis, lo speciale sugli Internazionali d’Italia con Ubaldo Scanagatta e grandi ospiti che commentano dal Circolo Canottieri Roma tutto il meglio del Foro Italico.
8 min ago17/05/2026 17:17

Entrano in campo i giocatori

Sinner e Ruud fanno il loro ingresso in campo prendendo per mano i rispettivi bimbi. Giornata di sole a Roma.

10 min ago17/05/2026 17:14

Ovazione per Panatta

Le telecamere indugiano su Adriano Panatta, a cui viene tributata un’ovazione da parte del Campo Centrale.

15 min ago17/05/2026 17:10

Inno di Mameli sul Centrale

Eseguito l’inno di Mameli sul Campo Centrale

16 min ago17/05/2026 17:08

Arrivato Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella fa il suo ingresso sul Campo Centrale, accolto da una standing ovation.

Cari amici di Ubitennis, eccoci pronti per seguire in diretta live la finale del singolare maschile del Masters 1000 di Roma 2026 in un giorno che potrebbe essere storico per il tennis italiano. In campo a partire dalle 17 Jannik Sinner e Casper Ruud: l’azzurro gioca per diventare il primo italiano a vincere il titolo dopo Adriano Panatta, che ci riuscì nel 1976. Tutto ciò in una domenica che è iniziata benissimo per i colori italiani grazie al trionfo di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio.

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Entrano in campo i giocatoriOvazione per PanattaInno di Mameli sul CentraleArrivato Mattarella

La preview di Sinner-Ruud

Il ricordo della finale tra Panatta e Vilas

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