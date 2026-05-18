ATP Amburgo: Moutet si abbassa i pantaloni e cede a Davidovich Fokina. De Minaur torna a vincere

Giornata inaugurale in quel di Amburgo per l’annuale Bitpanda Hamburg Open, l’ATP 500 che si sta disputando sulla terra rossa del “Rothenbaum Tennis Stadium” in Germania. Ecco dunque una carrellata dei primi responsi dai campi, con un episodio alquanto particolare targato Corentin Moutet.

[3] A. De Minaur b. F. Cerundolo 3-6 6-4 6-3

Alex de Minaur, terza testa di serie del tabellone, ha superato il suo primo test del torneo contro l’argentino Francisco Cerundolo, sconfitto in rimonta 3-6 6-4 6-3. L’australiano ha interrotto così una serie di tre sconfitte consecutive che durava dal successo al primo turno di Barcellona più di un mese fa. De Minaur ha sfoderato una grande intelligenza tattica nei momenti chiave, riuscendo a ribaltare il match, specie in un terzo set con molti break. Alla fine l’australiano ha limitato gli errori, nonostante abbia commesso 45 gratuiti contro i 50 dell’argentino. Nel prossimo turno, De Minaur affronterà Alejandro Davidovich Fokina.

A. Davidovich Fokina b. C. Moutet 6-4 6-4

Lo spagnolo Davidovich Fokina si è imposto con un doppio 6-4 contro il malcapitato Corentin Moutet, autore di un gesto teatrale e alquanto grottesco durante la partita. Dopo aver perso uno scambio, il francese si è fermato in mezzo al campo e si è calato i pantaloni. Un gesto che gli è costato un punto di penalità oltre che gli sberleffi del pubblico.

Le Français a écopé d'un avertissement suite à ce geste face à Davidovich Fokina à Hambourg 😱



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Per il resto lo spagnolo si è assestato su ottime percentuali al servizio, esprimendo un tennis altamente generoso sia nei vincenti (38) che nei gratuiti (39). Il primo set Fokina se lo aggiudica con il break nel terzo game, lo stesso game che farà da grimaldello nelle difese del francese anche nella ripresa.

T. M Etcheverry b. T. Atmane 6-2 7-6 (4)

Vittoria in due set per l’argentino Thomas Martin Etcheverry, che si sbarazza del francese Terence Atmane in due set 6-2 7-6 (4) in 1h e 41′. Forte di una prima palla con cui intasca il 94% dei punti (60% con la seconda), l’argentino ha affrontato una sola palla break in tutto il match, annullandola. Per Atmane non c’è stato molto da fare, considerando anche il numero elevato di gratuiti concessi: 30. Il primo parziale si è risolto con un doppio break nel primo e quinto game; mentre nella ripresa decisivo è stato il tie-break, dove l’argentino si è imposto per 7 punti a 4. Al prossimo turno per Etcheverry ci sarà la testa di serie numero 6 Tommy Paul.