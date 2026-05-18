WTA Strasburgo: si rivede Kasatkina, Samsonova battuta in due set. Fuori Eala

Dopo la seconda giornata degli Internationaux de Strasbourg ci sono ancora due incontri da disputare perché il tabellone sia allineato agli ottavi di finale: sono i confronti tra Raducanu e Parry e tra Bucsa e Shuai Zhang. Nella sessione di lunedì, seconda giornata del torneo, ha aperto i giochi la polacca Magdalena Frech, che ha superato in due set, 7-6(0) 6-3, la ventunenne australiana Talia Gibson. La tennista oceanica ha vinto a Roma, con Martina Trevisan, la sua prima partita sulla terra rossa in un main draw.

Frech affronta ora la canadese Leylah Fernandez, favorita numero sette del torneo. È da considerare una sorpresa l’esito del match più interessante di giornata, la sfida tra la ex top 10 Daria Kasatkina e la top 20 Liudmila Samsonova, lo scorso anno finalista; ha vinto la prima, reduce da un periodo di precaria ispirazione che l’ha spinta oltre la posizione numero 60 del ranking. L’australiana con natali a Togliatti ha vinto il primo set al dodicesimo gioco grazie a una palla corta di rovescio in rete della rivale.

Kasatkina ha poi servito sul 5-3 in proprio favore nel secondo parziale e ha chiuso alla seconda palla-gara; per lei è la prima vittoria contro la ex connazionale, dopo due sconfitte. Daria attende ora la sfida con Peyton Stearns. L’atleta rumena Jaqueline Cristian infligge un severissimo doppio 6-1 all’americana Mccartney Kessler, mai andata oltre i sedicesimi di finale in un evento sulla terra rossa; per Cristian ora un ottavo di finale in condivisione con Clara Tauson terza del seeding.

La qualificata ucraina Oleksandra Oliynykova sorprende in tre set la tennista filippina Alexandra Eala con lo score di 3-6 7-5 6-3, cogliendo la sua terza vittoria contro una top 40, includendo tra queste quella ottenuta per il ritiro di Tauson nel secondo turno a Roma una settimana fa circa. L’avversaria di Oliynykova sarà Marie Bouzkova, che nel derby ceco ha prevalso su Katerina Siniakova per 7-6(6) 6-3.