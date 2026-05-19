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Ufficiale, Alcaraz salta Queen’s e Wimbledon: “Non sarò ancora pronto”

Annuncio choc dello spagnolo, scelta la via della cautela: "Sono due tornei che mi mancheranno molto"

Di Gianluca Sartori
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Carlos Alcaraz – Australian Open 2026 (foto via Twitter @AustralianOpen)
Carlos Alcaraz – Australian Open 2026 (foto via Twitter @AustralianOpen)

Si prolunga l’assenza forzata dal circuito per Carlos Alcaraz. Il numero due del mondo, che non gioca dal torneo di Barcellona, ha annunciato sui propri canali social che salterà tutta la stagione sull’erba. “Non ci sarò al Queen’s e a Wimbledonha confermato lo spagnolo -. Sono due tornei molto speciali per me e mi mancheranno molto. Il mio recupero sta andando bene e mi sento molto meglio, ma sfortunatamente non sarò ancora pronto per giocare. Continueremo a lavorare per tornare il prima possibile”.

Alcaraz, l’infortunio al polso destro lo ferma ancora: salta anche Wimbledon

Alcaraz, fermo per un infortunio al polso destro, ha quindi scelto la via della cautela. Non risulta sia stato sottoposto a operazione chirurgica, ma la terapia prevede un lungo periodo di stop e comprensibilmente la scelta è stata quella di attendere il perfetto recupero senza forzare i tempi. Un lungo stop che toglie il principale rivale di Sinner dalla circolazione almeno fino alla stagione sul cemento nordamericano. Alcaraz ha vinto due volte sia Wimbledon sia il Queen’s: la sua assenza è una brutta notizia per tutto il mondo del tennis.

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