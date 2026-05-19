Ufficiale, Alcaraz salta Queen’s e Wimbledon: “Non sarò ancora pronto”

Si prolunga l’assenza forzata dal circuito per Carlos Alcaraz. Il numero due del mondo, che non gioca dal torneo di Barcellona, ha annunciato sui propri canali social che salterà tutta la stagione sull’erba. “Non ci sarò al Queen’s e a Wimbledon – ha confermato lo spagnolo -. Sono due tornei molto speciali per me e mi mancheranno molto. Il mio recupero sta andando bene e mi sento molto meglio, ma sfortunatamente non sarò ancora pronto per giocare. Continueremo a lavorare per tornare il prima possibile”.

Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos… pic.twitter.com/6IL0APkv5G — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 19, 2026

Alcaraz, l’infortunio al polso destro lo ferma ancora: salta anche Wimbledon

Alcaraz, fermo per un infortunio al polso destro, ha quindi scelto la via della cautela. Non risulta sia stato sottoposto a operazione chirurgica, ma la terapia prevede un lungo periodo di stop e comprensibilmente la scelta è stata quella di attendere il perfetto recupero senza forzare i tempi. Un lungo stop che toglie il principale rivale di Sinner dalla circolazione almeno fino alla stagione sul cemento nordamericano. Alcaraz ha vinto due volte sia Wimbledon sia il Queen’s: la sua assenza è una brutta notizia per tutto il mondo del tennis.